الأوقاف المصرية تفتتح 18 مسجداً جديداً وتستعرض نتائج خطة الإعمار الشاملة

وزارة الأوقاف تعلن افتتاح 18 مسجداً في محافظات مختلفة، مما يرفع إجمالي المعابد المفتتحة إلى 367 منذ يوليو 2026 بتكلفة تتجاوز 29 مليار جنيه.

أعلنت وزارة الأوقاف ال مصر ية عن فتح أبواب 18 مسجداً جديداً في مختلف المحافظات، في خطوة جديدة ضمن خطة الدولة ل إعمار بيوت الله تعالى. وقد شملت هذه الافتتاحات التي تمت في الخامس من نوفمبر 2026 أعمال بناء جديدة بالكامل، بالإضافة إلى أعمال إحلال وتجديد وصيانة دورية للعديد من المساجد القائمة. يأتي هذا الإعلان في إطار الجهود المستمرة لتحسين البنية التحتية للعبادات وتسهيل أداء الشعائر الدينية للمواطنين.

تفاصيل خطة إعمار المساجد الحكومية

وفقاً للبيانات الرسمية التي نشرتها الوزارة، تم إنفاق موارد ضخمة على هذه المشاريع المعمارية الكبرى التي تغطي جوانب متعددة من التطوير. ويشمل التقرير إنشاء مسجد واحد جديد بالكامل، حيث تم تدشينه للجمهور لاستقبال المصلين، كما تم إحلال وتجديد 13 مسجداً آخر لاستعادة رونقها المعماري ووظيفتها الدينية. بالإضافة إلى ذلك، تم إجراء أعمال صيانة وتطوير شاملة لأربعة مساجد أخرى لضمان استمرارية عملها بكفاءة عالية.

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الأرقام القياسية لعمليات التجديد الشامل

وتؤكد وزارة الأوقاف أن إجمالي عدد المساجد التي تم افتتاحها منذ الأول من يوليو 2026 وحتى الآن قد بلغ 367 مسجداً. وتضم هذه القائمة 242 مسجداً تم بناؤها من الصفر أو تم إحلالها وتجديدها بالكامل، بينما يبلغ عدد المساجد التي خضعت لأعمال الصيانة والتطوير 125 مسجداً. ويصل إجمالي عدد المساجد التي تم إحلالها وتجديدها وصيانتها وفرشها منذ يوليو 2014 إلى 15046 مسجداً بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 29 ملياراُ و599 مليون جنيه مصري، مما يعكس استدامة الجهود الحكومية في هذا القطاع.

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قائمة المساجد الجديدة في صعيد مصر

وتشمل القائمة الجديدة مشاريع عملاقة في مناطق مختلفة من الصعيد، حيث تم إحلال وتجديد مسجد السلام بقرية نجع مبارك في مركز ديروط، ومسجد الغوايش بقرية عرب العطيات في مركز الفتح، ومسجد أولاد محمد صالح بعزبة الطامية في قرية مسارة بنفس المركز. كما تم افتتاح مسجد عمر بن عبد العزيز بقرية العابد بمنطقة جبل الطير في مركز المنيا، ومسجد الهداية بقرية طهنا الجبل، ومسجد الأوسط بقرية المطاهرة القبلية في مركز أبو قرقاص، مما يعزز الوجود الديني في هذه القرى.

توسيع النشاط في الدلتا والوادي الجديد

في محافظة دمياط وقرى الدلتا، تم إحلال وتجديد مسجد الرحمة بقرية كفر الحاج عمر في مركز فاقوس، ومسجد النور بقرية بحر البقر 15 في مركز الحسينية. كما تمت تهيئة مسجد بيت الله بقرية نزة الحاجر في مركز جهينة لخدمة أهالي المنطقة. وفي سياق تعليمي موازٍ، انطلق في دمياط الفوج الثاني من معسكر أبي بكر الصديق للطلاب الوافدين، الذي يستضيف 65 طالباً من 6 دول مختلفة، مما يعكس الاهتمام العالمي بالمساجد المصرية كمنارات للعلم والثقافة.