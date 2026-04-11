الأهلي يعترض رسميًا على قيود اتحاد الكرة بشأن حضور جلسة الاستماع

أرسل النادي الأهلي خطابًا رسميًا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم يعترض فيه على تحديد عدد ممثلي النادي في جلسة الاستماع الخاصة بمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، مؤكدًا على حقوقه الأصيلة كشخصية اعتبارية ورفضه للقيود المفروضة، مع إشارة إلى قضايا أخرى تتعلق بالحكام واللاعبين.

أرسل النادي الأهلي خطابًا رسميًا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم ، يعترض فيه على ال قيود التي فرضها الاتحاد بشأن عدد وهوية ممثلي النادي المسموح لهم بحضور جلسة الاستماع الخاصة بمباراة الأهلي و سيراميكا كليوباترا . يعبر النادي عن استيائه من تحديد الاتحاد لعدد اثنين فقط من أعضاء الجهاز الفني والإداري لحضور الجلسة، مؤكدًا على أن هذا الحق أصيل للنادي ومجلس إدارته، ولا يوجد ما يبرر هذا التقييد.

يبدأ الخطاب بالإشارة إلى خطاب سابق من الاتحاد المصري لكرة القدم، والذي حدد فيه موعدًا للاستماع إلى المحادثات التي جرت بين حكم الساحة وحكم الفيديو المساعد (VAR) في مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، وذلك في إطار سعي الاتحاد لتحقيق الشفافية. يؤكد الأهلي أن هذا الحق في تحديد من يمثله هو حق أصيل للنادي، مستندًا إلى الدستور والقوانين المصرية التي تحمي الشخصية الاعتبارية للأندية. يوضح الخطاب أن النادي أرسل في وقت سابق إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، إخطارًا يفيد بحضور وفد من النادي برئاسة عضو مجلس الإدارة، سيد عبد الحفيظ، إلى الجلسة، ولم يتلق النادي أي رد فعل من الاتحاد. يستنكر الأهلي إرسال الاتحاد لخطاب جديد قبل منتصف الليل، يحدد فيه قيودًا على عدد الحضور، معتبرًا ذلك إجراءً غير مبرر وغير قانوني. كما يعبر النادي عن استغرابه من تحديد الاتحاد أن الاستماع يقتصر على أعضاء الجهاز الفني والإداري المرتبط بالمباراة، مشيرًا إلى أن مقر الاتحاد المصري لكرة القدم يجب أن يكون مفتوحًا لجميع الأندية، وليس مقتصرًا على فئة معينة. ينتقد الأهلي أيضًا ادعاء الاتحاد بأن هذا الإجراء هو الأول من نوعه، موضحًا أن الاستماع إلى المحادثات بين الحكام أمر معتاد في الدوريات العالمية، وهو حق أصيل للأندية. يشدد النادي على أن الجلسة ذات طابع قانوني وقضائي، وليست مجرد جلسة فنية أو إدارية، نظرًا لارتباطها بالعقوبات التي فرضت على النادي من قبل إدارة المسابقات، والشكاوى التي قدمها النادي ضد حكم المباراة. يختتم الخطاب بتأكيد الأهلي على تمسكه بحقه في تفويض من يراه مناسبًا لحضور الجلسة، مع ضرورة إبراز التفويض الرسمي من النادي. يطالب النادي الاتحاد المصري لكرة القدم باحترام سيادة القانون وحقوق النادي كشخصية اعتبارية، والالتزام بحق النادي في اختيار ممثليه. كما وردت تصريحات من عماد النحاس، مدرب سابق، بشأن اتهامات تتعلق بالتفويت في المباريات، معربًا عن استيائه. في سياق آخر، تم الإعلان عن إصابة أشرف بن شرقي، لاعب كرة القدم، دون تقديم تفاصيل حول طبيعة الإصابة. بالإضافة إلى ذلك، يشير التقرير إلى صعوبة تعيين الحكم محمود وفا لإدارة مباريات النادي الأهلي هذا الموسم، وفقًا لما صرح به رئيس لجنة الحكام. هذا ويثير القرار تساؤلات حول العلاقة بين النادي الأهلي والاتحاد المصري لكرة القدم، وتأثير هذا التوتر على سير الدوري المصري لكرة القدم





النادي الأهلي الاتحاد المصري لكرة القدم جلسة استماع سيراميكا كليوباترا قيود محمود وفا عماد النحاس أشرف بن شرقي الدوري المصري

