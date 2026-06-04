الأهلي يعلن الاستغناء عن مدير الكرة وليد صلاح الدين بعد تسعة أشهر

قرر النادي الأهلي إنهاء عقد مدرب الكرة وليد صلاح الدين، مشيراً إلى تقديره للجهود المبذولة ومواصلة السعي لتحسين النتائج بعد سلسلة من الخسائر، مع تأكيد النجاح في كأس السوبر كمنفذ إيجابي.

أعلن النادي الرياضي الأهلي اليوم الخميس عن قراره بالاستغناء عن خدمات المدرب وليد صلاح الدين الذي كان يشغل منصب مدير الكرة منذ تسعة أشهر. جاء هذا الإعلان في بيان رسمي أصدره النادي بعد فترة طويلة من التقييم المتواصل لأداء الفريق في مختلف المسابقات.

وفي بيان النادي، أعرب المسؤولون عن شكره للمدرب على الجهود التي بذلها خلال فترة عمله، مشددين على أن القرار يأتي في إطار السعي الدائم لتحسين النتائج وتحقيق الأهداف الطموحة التي يضعها النادي في جميع المحاور الرياضية. وأوضح البيان أن النادي يقدر الجهد الكبير الذي قدمه وليد صلاح الدين طوال فترة تواجده، ويسعى إلى دعم مسيرته المستقبلية في أي مجال يختاره، معرباً عن أطيب التمنيات له بالتوفيق والنجاح في خطواته القادمة.

يُذكر أن تولي وليد صلاح الدين مهام مدير الكرة جاء في أوائل شهر سبتمبر الماضي، عندما تم تكليفه بالإشراف على الجهاز الفني المؤقت إلى جانب عماد النحاس، واستمر في العمل مع المدرب الدنماركي ييس توروب في الفترة التي شهدت تغييرات كبيرة في تشكيلة الفريق. خلال مسيرته مع الأهلي، شارك المدرب في إعداد الخطط الفنية وإدارة اللاعبين، وتولى مهام الإشراف على التدريبات وتحليل المباريات.

إلا أن تلك الفترة تزامنت مع سلسلة من الخسائر التي عانت منها فرق النادي في المنافسات المحلية والقارية، بما في ذلك عدم تحقيق اللقب في دوري أبطال أفريقيا، وخسارة ألقاب الدوري المصري وكأس مصر وكأس الرابطة، مما أدق الضغط على الجهاز الفني وأدى إلى اتخاذ قرار إقالة الجهاز بالكامل. في خضم هذه التطورات، نجح الأهلي في تحقيق لقب كأس السوبر، وهو الإنجاز الذي يُعد نقطة إيجابية في مسار الموسم رغم الصعوبات التي واجهت الفريق.

ومع ذلك، قرر مجلس إدارة النادي أن يستغل هذه اللحظة لتجديد القيادة الفنية وتعيين كادر جديد قادر على استعادة القمة وإعادة الفريق إلى مساره الصحيح. وقد أبدى المسؤولون في النادي تفاؤلاً كبيراً بشأن المستقبل، مؤكدين أن الخطوات القادمة ستُعنى بالبحث عن شخصية فنية تتمتع بالخبرة والرؤية الاستراتيجية اللازمة لتوجيه الفريق نحو تحقيق الألقاب وتعزيز مكانة الأهلي كأحد أبرز الأندية في القارة الإفريقية والعالمية. النص يعكس التزام النادي بالتحسين المستمر وتطوير الأداء الفني لضمان تحقيق الأهداف الطموحة في الموسم القادم





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