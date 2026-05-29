الأمم المتحدة تعلن أن إسرائيل لم تقدم أي دليل على جهودها لمنع الجرائم الجنسية بعد إدراجها على القائمة السوداء

التقارير الأممية والحقوقية توثق انتهاكات جسيمة في السجون الإسرائيلية تشمل التعذيب والعنف الجنسي

أعلنت الأمم المتحدة يوم الجمعة أن إسرائيل ، بعد أن تم إدراجها على القائمة السوداء بسبب جرائم العنف الجنسي ، لم تقدم حتى الآن أي دليل على أنها تبذل جهداً لfrom منع هذه الجرائم.

جاء ذلك في تصريح لبراميلا باتن، المسؤولة الأممية التي أعدت التقرير الذي أدخل إسرائيل لأول مرة إلى القائمة، خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك. وأضافت باتن: "لم أتلقَّ حتى أصغر معلومة بشأن التدابير التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية لتنفيذ إجراءات وقائية". وأشارت إلى رسالة بعث بها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى إسرائيل في 11 أغسطس الماضي، موضحة أنهم راقبوا الخطوات التي اتخذتها إسرائيل بعد ذلك التاريخ لكنهم لم يرصدوا أي إجراءات ملموسة.

كما أكدت أن الحكومة الإسرائيلية لم ترد على الطلبات المتعلقة بالإجراءات المحتملة لمنع جرائم العنف الجنسي. في تصريح سابق، أعلن المندوب الإسرائيلي الدائم لدى الأمم المتحدة داني دانون أن الأمم المتحدة أدرجت إسرائيل على "القائمة السوداء" بسبب اتهامات بارتكاب عمليات اغتصاب وعنف جنسي في مناطق النزاع. وذكر دانون أن بلاده لن تتواصل مع مكتب الأمين العام للأمم المتحدة طالما بقي غوتيريش في منصبه، مؤكدا انتظار تعيين خلف له.

يأتي القرار الأممي في ظل تقارير صادرة عن الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية وثقت حالات اغتصاب وتحرش وعنف جنسي بحق معتقلين فلسطينيين داخل مراكز الاحتجاز الإسرائيلية، ولا سيما في سجن "سدي تيمان" ومراكز أخرى. ومنذ 7 أكتوبر 2023، تمنع السلطات الإسرائيلية ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة الفلسطينيين المحتجزين في السجون. وتتهم منظمات دولية لحقوق الإنسان، بما فيها الأمم المتحدة، إسرائيل بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق الفلسطينيين في السجون، تشمل التعذيب والعنف الجنسي والإهمال الطبي.

وبحسب منظمة "أطباء من أجل حقوق الإنسان" التي مقرها في إسرائيل، فقد استشهد ما لا يقل عن 98 فلسطينياً في السجون الإسرائيلية بين أكتوبر 2023 ونوفمبر 2025 نتيجة التعذيب وسوء المعاملة والإهمال الطبي والعنف الجنسي





