الأمن القومي يتصدر الشائعات في الربع الثالث لعام 2026 بنسبة 23.1%

كشف المركز الإعلامي عن تقارير تفند شائعات قطاع الأمن القومي والاقتصاد، حيث استحوذ الربع الثالث على 44% من الإشاعات مع تركيز خاص على مضيق هرمز ومشروعات سيناء.

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عن تقرير مفصل حول الجهود الرامية لمواجهة الشائعات وتفنيد المعلومات المغلوطة التي انتشرت عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الربع الثالث من عام 2026، والذي شكل نقطة تحول في حجم التغطية الإعلامية للمخاطر المتداولة.

حجم انتشار الشائعات والقطاعات المستهدفة

سجل الربع الثالث من عام 2026 حصته الأكبر في انتشار الشائعات حيث استحوذ على 44% من إجمالي الإشاعات المسجلة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، متجاوزاً بكثير الربعين الأول والثاني اللذين سجلا 27.7% و28.3% على التوالي. وتصدر قطاع الأمن القومي قائمة القطاعات المستهدفة بنسبة 23.1%، يليه قطاع الاقتصاد بـ12%، ثم التعليم بنسبة 11.1%، فيما احتل قطاع الصحة المركز الرابع بنسبة 9.1%، والزراعة 8.6%، والطاقة 7.5%، والإسكان 7%، والبيئة 6.1%، والتموين 4.8%، والسياحة والطيران 4.3%، والنقل 3.9%، والحماية الاجتماعية 2%، والقطاعات الأخرى 0.5%.

Also read شاهد دعاء حكم وخالد الصاوي ونجوم السينما في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي 2026

التفاصيل الشهرية وبيانات الربع الثالث

شهد شهر يوليو ذروة انتشار الشائعات خلال الربع الثالث بنسبة 15%، يليه شهرا أغسطس وسبتمبر بنسبة متساوية تبلغ 14.5% لكل منهما، مما يعكس تزايد حضور تداعيات الأزمات الخارجية التي شكلت 55.8% من محتوى الشائعات، مقارنة بـ15.7% فقط في الربع المقابل من عام 2025.

وتم توزيع نسبة الربع الأول على يناير بنسبة 6.4%، وفبراير بـ9.5%، ومارس بـ11.8%، بينما توزع الربع الثاني على أبريل بنسبة 11.4%، ومايو بـ8.8%، ويونيو بـ8.1%، ليظهر التباين الزمني في حجم المعلومات المغلوطة المتداولة خلال العام.

Advertisement

أبرز الشائعات في الأمن القومي والاقتصاد

شملت أبرز الشائعات المتعلقة بالأمن القومي مزاعم بشأن فشل الحكومة في تنفيذ مشروعات إعمار سيناء، وادعاءات باستهداف جماعة الحوثيين سفينة (TIHAMA) أمام سواحل اليمن بدعوى تبعيتها لشركة مصرية، فضلاً عن تصريح منسوب لرئيس الوزراء بشأن خسائر قناة السويس وربطه بمقترح بيع القناة.

كما تضمنت التقارير ادعاءات بإبعاد المواطنين من وزارة الداخلية، وادعاءات بإنشاء 7 مراكز إصلاح جديدة بتكلفة 3.6 مليار جنيه، ومزاعم بانتهاكات ونزلاء مراكز الإصلاح، بالإضافة إلى ادعاءات بإنفاق مليارات الجنيهات على مشروعات غير جدوى في القطاع الاقتصادي ومحطة الضبعة النووية.

التداعيات والجهود الوطنية لتفنيد المغلوط

تضمنت الشائعات الاقتصادية مزاعم بتطبيق نظام التعليم الياباني دون مقوماته، ونقص أدوية التأمين الصحي رغم انتظام الاشتراكات، وادعاءات بحذف 3 ملايين أسرة من برنامج تكافل وكرامة، وتصريحات منسوبة لوزيرة التنمية بشأن قطع الأشجار لتصدير الفحم.

وتضطلع الدولة عبر المركز الإعلامي بدور فاعل في متابعة وتحليل هذه الشائعات، والتواصل مع الجهات المختصة للتحقق من المعلومات، بما يضمن إطلاع المواطنين على الحقائق بدقة، خاصة مع ظهور أخبار متعلقة بحرية الحرس الثوري الإيراني وتعطل ناقلتي نفط في مضيق هرمز، ومركز معلومات تغير المناخ وتوصياته للمزارعين خلال شهر هاتور.