الأوقاف توضح حكم الانتحار في الإسلام: ليس كفرًا.. ومعاملة المسلمين بعد الوفاة

أصدرت وزارة الأوقاف منشورًا هامًا يوضح حكم الانتحار في الإسلام، مؤكدة على أنه من كبائر الذنوب ولكنه لا يخرج صاحبه من الملة، وأن المنتحر يعامل معاملة المسلمين بعد الوفاة، مع التأكيد على أهمية الدعم النفسي والاجتماعي لمن يعانون من أزمات نفسية.

أصدرت وزارة الأوقاف المصرية منشورًا هامًا عبر منصاتها الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي، يتناول قضية بالغة الحساسية، وهي حكم الانتحار في الإسلام ، والإجابة على تساؤلات ملحة تتردد في أذهان الكثيرين، خاصة في أوقات الأزمات النفسية والفقدان. يستعرض المنشور أبرز الأسئلة المطروحة حول هذه القضية، مؤكدًا على ضرورة تناولها بوعي شرعي وإنساني، مع مراعاة الجانب النفسي لمن يمرون بظروف صعبة.

يؤكد المنشور على أن الانتحار محرم شرعًا تحريمًا قاطعًا، وهو من كبائر الذنوب، ولكنه لا يخرج صاحبه من ملة الإسلام، فالمنتحر عند جمهور العلماء مسلم عاصٍ، وأمره إلى الله تعالى. تستند الوزارة في توضيحاتها إلى آيات قرآنية وأحاديث نبوية تدعم هذا التحريم، مع التأكيد على أهمية حفظ النفس التي كرمها الله، وأن النهي عن قتل النفس يشمل كل ما يعرضها للهلاك. توضح الوزارة أن المنتحر ليس كافرًا، بل هو مؤمن ارتكب كبيرة من الكبائر، وأن هذا هو رأي جمهور علماء الأمة. وتشير إلى أن النصوص التي ذكرت 'الخلود' في النار فسرت على وجهين: إما لمن استحل هذا الفعل، أو لطول المكث وليس الخلود الأبدي، وأن من مات على التوحيد لا يخلد في النار. تؤكد الوزارة أن المنتحر يخضع لمشيئة الله، وقد يغفر له أو يعذبه، مستشهدة بالآية الكريمة التي تبين أن الله يغفر ما دون الشرك لمن يشاء. ويوضح المنشور أن المنتحر يعامل معاملة المسلمين بعد الوفاة، فيُغسل ويُكفَّن ويُصلى عليه ويُدفن في مقابر المسلمين، مع بيان أن امتناع النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على أحد المنتحرين كان للزجر، وليس للتحريم. وفي جانب آخر، تشدد الوزارة على أهمية إدراك أن العديد من حالات الانتحار مرتبطة باضطرابات نفسية شديدة، مثل الاكتئاب، والتي قد تؤثر على قدرة الشخص على اتخاذ القرارات. تشير الوزارة إلى أن الشريعة الإسلامية تراعي هذه الحالات، ويسقط التكليف عمن يفقد أهليته أو إدراكه بسبب مرض نفسي قهري. تدعو الوزارة في ختام منشورها إلى التعامل مع هذه القضية بوعي ورحمة، والعمل على تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لمن يعانون من أزمات، مع التأكيد على أهمية الجمع بين الوعي الديني والدعم النفسي للوقاية من هذه الظاهرة والحفاظ على النفس البشرية.





