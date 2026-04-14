الأهلي يتخذ إجراءات تصعيدية ضد اتحاد الكرة ولجنة الحكام بسبب أزمة التحكيم

أعلن الإعلامي جمال الغندور عن عزم مجلس إدارة النادي الأهلي اتخاذ خطوات تصعيدية ضد الاتحاد المصري لكرة القدم ولجنة الحكام، على خلفية الجدل التحكيمي في مباراة سيراميكا كليوباترا، والشكوى الرسمية للجنة الانضباط، ومخاطبة وزير الرياضة.

أعلن الإعلامي جمال الغندور أن مجلس إدارة النادي الأهلي استقر على اتخاذ إجراءات تصعيدية ضد الاتحاد المصري لكرة القدم ولجنة الحكام، وذلك على خلفية الأزمة التي شهدتها مباراة الفريق أمام سيراميكا كليوباترا ، بسبب الجدل التحكيم ي الذي أثير حول ركلة جزاء لم يتم احتسابها. وأوضح الغندور، خلال برنامج ستاد المحور، نقلاً عن مصدر داخل النادي، أن الأهلي قرر التقدم ب شكوى رسمية إلى لجنة الانضباط، معترضاً على ما وصفه بتجاهل حقوقه التحكيم ية. كما أشار إلى رفض اتحاد الكرة عقد جلسة استماع لتفريغ ومراجعة المحادثات التي دارت بين حكم الساحة محمود وفا وحكم تقنية الفيديو (VAR) خلال المباراة، مما فاقم من غضب إدارة النادي.

وتأتي هذه الخطوات التصعيدية بعد أن شهدت المباراة جدلاً واسعاً حول قرارات التحكيم، خاصةً فيما يتعلق بعدم احتساب ركلة جزاء لمصلحة الأهلي، وهو ما اعتبره النادي إجحافاً بحقوقه وتأثيراً سلبياً على مسيرته في المنافسات المحلية. وقد عبرت جماهير الأهلي عن استيائها الشديد من أداء الحكام ومن الطريقة التي تعامل بها الاتحاد المصري لكرة القدم مع شكاوى النادي، مطالبين باتخاذ إجراءات صارمة لضمان العدالة التحكيمية وتقديم الدعم الكامل للفريق. هذا الغضب الجماهيري والضغوط المتزايدة على إدارة النادي، دفعتهم إلى اتخاذ هذه الخطوات التصعيدية، آملاً في تحقيق العدالة والإنصاف في التعامل مع قضايا التحكيم. هذا القرار يعكس قناعة إدارة الأهلي بأن حقوق النادي يجب أن تُحترم وأنه لن يتوانى عن اتخاذ كل ما يلزم للدفاع عن هذه الحقوق، بما في ذلك اللجوء إلى الجهات الرسمية وتقديم الشكاوى. كما يعكس أيضاً رغبة النادي في تحقيق تغيير حقيقي في طريقة إدارة التحكيم في كرة القدم المصرية، بما يضمن الشفافية والنزاهة في جميع المباريات.

وتابع الغندور أن إدارة الأهلي قررت أيضاً مخاطبة وزير الشباب والرياضة بشكل رسمي، لعرض كافة تفاصيل الأزمة، في ظل ما اعتبره النادي تعنتاً واضحاً من جانب اتحاد الكرة في التعامل مع شكواه. وأكد الغندور أن هذه الخطوات تأتي في إطار الحفاظ على حقوق النادي والدفاع عن مبدأ العدالة التحكيمية في المسابقات المحلية، مشيراً إلى أن النادي لن يقبل بأي شكل من أشكال الظلم أو التجاوز في حق لاعبيه أو جماهيره. وأوضح أن إدارة الأهلي تعمل بكل جدية على توفير كل الدعم اللازم للفريق، وتهدف إلى بناء فريق قوي قادر على المنافسة على جميع الألقاب، مع الحفاظ على قيم اللعب النظيف والأخلاق الرياضية. كما أكد أن النادي سيواصل العمل على تطوير قطاع الناشئين، لضمان استمرارية النجاح وتوفير المواهب الشابة التي تخدم الفريق في المستقبل.

في السياق ذاته، تفاعل عدد كبير من الخبراء الرياضيين والمحللين مع الأزمة، حيث انقسمت الآراء بين مؤيد ومعارض لخطوات الأهلي التصعيدية. ففي حين رأى البعض أن هذه الخطوات ضرورية للدفاع عن حقوق النادي وضمان العدالة، اعتبر آخرون أنها قد تؤدي إلى تفاقم الأزمة وزيادة التوتر بين الأندية والاتحاد المصري لكرة القدم. إلا أن الغالبية العظمى من المحللين أجمعوا على ضرورة إجراء إصلاحات حقيقية في منظومة التحكيم في مصر، لضمان الشفافية والنزاهة في جميع المباريات. وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه الدوري المصري لكرة القدم منافسة قوية بين الأندية، مما يزيد من أهمية تحقيق العدالة التحكيمية، لضمان المنافسة الشريفة وتقديم المتعة للجماهير. وتبقى الأنظار متجهة إلى رد فعل الاتحاد المصري لكرة القدم على خطوات الأهلي، وما إذا كان سيتعامل مع الأزمة بحكمة ومرونة، أم أنه سيتمسك بموقفه ويزيد من حدة التوتر.





الأهلي اتحاد الكرة التحكيم سيراميكا كليوباترا شكوى جمال الغندور

