الأهلي يفتتح بطولة إفريقيا للأندية للكرة الطائرة سيدات بمشاركة واسعة

انطلق حفل افتتاح بطولة إفريقيا للأندية للكرة الطائرة سيدات التي يستضيفها النادي الأهلي بمشاركة 18 فريقًا من مختلف أنحاء القارة، بحضور قيادات رياضية وشخصيات بارزة. اللجنة المنظمة تضع اللمسات النهائية لضمان نجاح البطولة وتوفير كل سبل الراحة للمشاركين.

افتتح النادي الأهلي منذ قليل فعاليات بطولة إفريقيا للأندية للكرة الطائرة سيدات التي يستضيفها الأهلي حتى 24 أبريل الجاري، في أجواء احتفالية رائعة وبمشاركة واسعة من الأندية الأفريقية. شهد حفل ال افتتاح حضوراً كبيراً ومميزاً من قيادات النادي والاتحادات الرياضية، بالإضافة إلى ممثلي الفرق المشاركة. حرصت اللجنة المنظمة على تقديم حفل افتتاح يليق بسمعة النادي الأهلي و بطولة إفريقيا للأندية، مع التركيز على توفير كافة سبل الراحة للوفود المشاركة وضمان سير البطولة بسلاسة ونجاح.

كما تم التأكيد على أهمية البطولة كفرصة لتعزيز العلاقات بين الأندية الأفريقية وتبادل الخبرات والمعرفة في مجال الكرة الطائرة. تعكس هذه البطولة التزام النادي الأهلي بتطوير الرياضة في القارة الأفريقية وتقديم الدعم اللازم للأندية والمنتخبات. يُضاف إلى ذلك، أهمية البطولة في تسليط الضوء على المواهب الشابة وتقديمهم على الساحة الرياضية الإفريقية. وتُعد هذه البطولة فرصة ذهبية للفرق المشاركة لتحقيق الإنجازات ورفع اسم بلدانهم عالياً. شهد حفل الافتتاح حضور مجلس إدارة النادي الأهلي بكامل أعضائه، وعلى رأسهم الرئيس، بالإضافة إلى السيدة بشرى حجيج، رئيس الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة، والدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي، والسيد ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، ونائبه اللواء خالد أبو زينة، والسيد حسن عابد المدير التنفيذي لاتحاد الطائرة. كما حضر الحفل عدد كبير من مسئولي الفرق المشاركة في البطولة، الذين عبروا عن سعادتهم بالمشاركة في هذه البطولة المرموقة. قدمت اللجنة العليا المنظمة للبطولة، برئاسة محمد الغزاوي عضو مجلس إدارة النادي، وأحمد حسام عوض عضو المجلس ونائب رئيس اللجنة، جهوداً مضنية للإعداد لهذا الحدث الرياضي الهام. عملت اللجنة على الاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بحفل الافتتاح، والتأكد من توفير كافة المستلزمات والخدمات الضرورية للوفود المشاركة. كما وضعت اللجنة خطة تنظيمية متكاملة شملت جميع التفاصيل اللوجستية والإدارية، وذلك لضمان نجاح البطولة وتحقيق الأهداف المرجوة منها. وتُولي اللجنة اهتماماً خاصاً بتوفير بيئة تنافسية عادلة لجميع الفرق المشاركة، والحرص على تطبيق القوانين واللوائح المنظمة للعبة. من المتوقع أن تشهد البطولة منافسات قوية ومثيرة بين الفرق المشاركة، حيث تسعى كل الفرق لتحقيق الفوز والتأهل إلى المراحل النهائية. وتعتبر هذه البطولة بمثابة محطة هامة للاعبات، حيث يسعون لإبراز مهاراتهم وقدراتهم في اللعب، والحصول على فرصة للفت انتباه مدربي المنتخبات الوطنية. تُعد البطولة فرصة للتعرف على أساليب اللعب المختلفة والتعاون مع الفرق الأخرى، مما يساهم في تطوير مستوى الكرة الطائرة في القارة الإفريقية. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة الترفيهية على هامش البطولة، لجعلها تجربة لا تُنسى للجميع. تتضمن هذه الفعاليات معارض رياضية، وعروضاً فنية، وأمسيات ثقافية، تهدف إلى تعزيز التبادل الثقافي بين المشاركين والجمهور. كما سيتم تكريم الفرق الفائزة والمتميزة في حفل الختام، تقديراً لجهودهم وتفانيهم في اللعب. وتُعرب إدارة النادي الأهلي عن شكرها وتقديرها لجميع الجهات التي ساهمت في تنظيم هذه البطولة، وتأمل في تحقيق نجاح كبير لها، بما يخدم مصلحة الرياضة في مصر والقارة الإفريقية





