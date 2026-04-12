الأهلي في مواجهة حاسمة مع اتحاد الكرة بشأن تسجيلات الفار: وفد رفيع المستوى يشارك في جلسة استماع

وصل وفد النادي الأهلي إلى مقر الاتحاد المصري لكرة القدم لحضور جلسة استماع حول تسجيلات تقنية الفيديو الخاصة بمباراة سيراميكا كليوباترا. الوفد ضم شخصيات بارزة، والهدف هو تعزيز الشفافية وحماية حقوق النادي في ظل جدل تحكيمي متصاعد.

وصل وفد النادي الأهلي إلى مقر الاتحاد المصري لكرة القدم بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك للمشاركة في جلسة الاستماع الخاصة ب تسجيلات تقنية الفيديو ( الفار ) المتعلقة بمباراة الفريق الأخيرة أمام نادي سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري الممتاز. تكون الوفد من شخصيات بارزة تمثل الإدارة العليا للنادي، بالإضافة إلى خبراء في مجالات مختلفة، مما يعكس الأهمية القصوى التي يوليها الأهلي لهذه القضية وتوقه لتحقيق العدالة.

\تضمن الوفد شخصيات بارزة على رأسها سيد عبد الحفيظ، عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على فريق الكرة بالنادي، بالإضافة إلى جمال جبر، مدير المركز الإعلامي بالنادي، وناصر عباس، الخبير التحكيمي المعتمد لدى النادي، فضلاً عن خبير متخصص في مجال الصوتيات لضمان فهم دقيق لتفاصيل المحادثات الصوتية التي دارت بين حكام المباراة وغرفة الفيديو. من جانبه، أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم أن السماح للأهلي بالاطلاع على المحادثات الصوتية بين حكم الساحة وحكم الفيديو يأتي في إطار استثنائي، وذلك بهدف تعزيز الشفافية في المجال الرياضي وتخفيف حدة الجدل الدائر حول القرارات التحكيمية. أكد الاتحاد أن اللوائح الحالية لا تلزم الاتحاد بمشاركة مثل هذه التسجيلات مع الأندية، إلا أنه قرر اتخاذ هذه الخطوة في سبيل تحقيق العدالة وإظهار الحقائق للجمهور. في المقابل، شدد النادي الأهلي على حقه في اختيار ممثليه داخل الجلسة، ورفض أي قيود تتعلق بعدد أو صفة الحضور. في بيان رسمي صدر عن النادي، تم التأكيد على أن حصر التمثيل على الجهازين الفني والإداري فقط لا يستند إلى أي نص قانوني واضح. وأشار النادي إلى أن الجلسة تحمل طابعًا قانونيًا، نظرًا لارتباطها بشكاوى رسمية ضد طاقم التحكيم الذي أدار المباراة، مما يستدعي حضور عناصر من مجلس الإدارة ومستشارين قانونيين لضمان الحفاظ على حقوق النادي بشكل كامل.\تأتي هذه الخطوة في سياق اهتمام النادي الأهلي المتزايد بحماية حقوقه في المباريات، وحرصه على تطبيق مبادئ العدالة والشفافية في كرة القدم المصرية. يُنظر إلى هذه الجلسة على أنها فرصة لتوضيح الأمور المتعلقة بالقرارات التحكيمية التي أثرت على نتيجة المباراة، وتقديم الأدلة التي تثبت وجهة نظر النادي. ومن المتوقع أن تشهد الجلسة نقاشات مكثفة بين ممثلي النادي الأهلي والمسؤولين في الاتحاد المصري لكرة القدم، بهدف الوصول إلى حلول مرضية للطرفين. كما يعكس هذا التحرك التزام النادي الأهلي بتعزيز الشفافية في كرة القدم المصرية، والسعي نحو تحسين مستوى التحكيم وضمان تطبيق العدالة في جميع المباريات. يُشار إلى أن هذه القضية أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط الرياضية، وحظيت باهتمام كبير من قبل الجماهير والإعلام، مما يعزز أهمية هذه الجلسة وتأثيرها المحتمل على مسار الأحداث في الفترة المقبلة. وبالإضافة إلى ذلك، فقد شهدت الفترة الأخيرة تصاعدًا في المطالبات بتطبيق تقنية الفيديو بشكل أكثر دقة وفعالية، بهدف الحد من الأخطاء التحكيمية وتجنب الظلم في المباريات. ويسعى النادي الأهلي من خلال هذه الجلسة إلى تحقيق هذا الهدف، والمساهمة في تطوير كرة القدم المصرية





