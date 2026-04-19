الأوقاف تحذر: الانتحار ليس نهاية الألم بل بداية لوجع أكبر

وزارة الأوقاف المصرية تطلق حملة توعوية هامة لمواجهة مشكلة الانتحار، وتؤكد أن إنهاء الحياة ليس حلاً، بل بداية لمعاناة أشد وخسارة دنيا وآخرة، وتشجع على طلب المساعدة والتسليم لقضاء الله.

أطلقت وزارة الأوقاف المصرية حملة توعوية هامة لمواجهة مشكلة الانتحار ، مؤكدة أن إنهاء الحياة ليس نهاية للألم، بل بداية لمعاناة أكبر وخسارة لا تعوض في الدنيا والآخرة. جاء هذا التحذير في إطار سلسلة من الرسائل المباشرة والتوعوية التي تنشرها الوزارة عبر منصاتها الرقمية، بهدف دعم الأفراد الذين يمرون بضغوطات حياتية وصعوبات نفسية، وتشجيعهم على البحث عن الأمل وعدم الاستسلام لليأس.

في رسالة مؤثرة، خاطبت الوزارة الأشخاص الذين يشعرون بالإرهاق وتضاؤل الفرص، قائلة: 'حاسس إنك تعبت؟ وإن الحمل بقى أكبر من طاقتك؟ وإن الدنيا ضاقت، والباب اتقفل في وشك؟' وأكدت الوزارة أن هذه المشاعر طبيعية، وأن الشعور بالألم والتعب حقيقي، لكن الفكرة القائلة بعدم وجود أمل هي مجرد 'كذبة'. وأوضحت أن الحياة دار ابتلاء، وأن كل إنسان يمر بلحظات ضعف وأيام ثقيلة، وأن هذا لا ينتقص من قيمة الإنسان ولا يعني نهايته، بل يؤكد إنسانيته.

وشددت الأوقاف بشدة على خطورة التفكير في الانتحار كحل، واصفة إياه بأنه 'بداية وجع أكبر'، وخسارة مزدوجة في الدنيا والآخرة، وتترك صدمة وألمًا بالغًا في قلوب الأهل والأحباب تمتد لسنوات طويلة. ودعت الوزارة إلى عدم التفكير في الانتحار كحل، مؤكدة أن الله أرحم بالعباد من أنفسهم، ولم يخلقهم للضياع أو للهلاك، بل ليبتليهم بالطهارة والرفع وفتح أبواب جديدة لم تكن متخيلة.

استشهدت الوزارة بآيات قرآنية كريمة وأحاديث نبوية شريفة لتعزيز رسالتها، منها قوله تعالى: 'وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ'، و'وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا'، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: 'عجبًا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير'. وذكّرت بأن الكثيرين ممن ظنوا أنهم وصلوا إلى نهاية الطريق، فتح الله لهم أبوابًا للفرح لم تخطر ببالهم، وأن القلوب المنكسرة وجدت جبرًا ألهمها النسيان، وأن العيون التي بكت، ضحكت بعد ذلك وهي تحمد الله على الفرج.

وفي سياق متصل، تذكر الوزارة برسائلها السابقة حول أهمية التسليم لقضاء الله خير من إنهاء الحياة، وحول فتح باب التقديم للعمل كإمام وخطيب بالأوقاف.

ودعت الوزارة كل من يشعر بالضيق إلى عدم مواجهة الألم وحده، وحثت على طلب المساعدة، والتحدث مع الأهل والأحباب، أو اللجوء إلى الصلاة والدعاء والتضرع إلى الله. وأكدت على أهمية عدم تصديق صوت اليأس، وعدم اتخاذ قرارات مصيرية في لحظات الغضب والألم التي قد تؤذي الآخرين.

واختتمت الوزارة رسالتها بتشجيع الأفراد على الصبر والثبات، مؤكدة أن الفرج والنور أقرب مما يتخيلون، وأن الله كفيل ببكرة. وختاماً، وجهت الأوقاف دعاءً للمهمومين بتفريج كربهم، وللقلوب المتعبة بالربط والطمأنينة، وللضيق بالفرج، ولليأس بالأمل والنور، داعية الله أن يرحم الأحياء والأموات ويغمرهم بسعة رحمته





