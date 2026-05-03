الأهلي يكتسح الزمالك بثلاثية نظيفة ويستعد لمواجهة إنبي

الأهلي يحقق فوزًا كبيرًا على الزمالك في الجولة الخامسة من مرحلة حسم التتويج، ويستعد لمواجهة إنبي يوم الثلاثاء القادم. المباراة ستنقل عبر شبكة أون سبورت.

واصل النادي الأهلي تألقه وتقديم عروض قوية ومثيرة في مسابقة الدوري المصري الممتاز، محققًا فوز ًا ساحقًا ومستحقًا على غريمه التقليدي واللزيف، نادي الزمالك ، بثلاثة أهداف نظيفة دون رد، وذلك في إطار الجولة الخامسة الحاسمة من مرحلة حسم لقب الدوري.

هذا الانتصار الكبير يعزز من فرص الأهلي في المنافسة الشرسة على لقب الدوري، ويؤكد قوته وتهيئته للمنافسة بقوة حتى النهاية. المباراة شهدت أداءً جماعيًا متميزًا من لاعبي الأهلي، مع سيطرة كاملة على مجريات اللعب وتنظيم دفاعي قوي ومنع الزمالك من الوصول إلى مرمى الفريق الأحمر. الهجوم الأهلاوي كان متنوعًا وفعالًا، حيث تمكن اللاعبون من ترجمة الفرص التي أتيحت لهم إلى أهداف، مما أسعد جماهير النادي التي حضرت المباراة عن كثب.

بعد هذا الفوز المثير، يولي الجهاز الفني بقيادة مارسيل توروب اهتمامًا خاصًا بالتحضير للمباراة القادمة أمام فريق إنبي، والتي ستُقام يوم الثلاثاء الموافق الخامس من شهر مايو الجاري. يهدف الجهاز الفني إلى مواصلة سلسلة الانتصارات وتحقيق نتيجة إيجابية في هذه المباراة الهامة، وذلك من خلال التركيز على الجوانب التكتيكية والفنية والبدنية للاعبين. وقد وجه توروب تعليمات خاصة للاعبي الدفاع، مؤكدًا على أهمية الحذر والتركيز العالي لمنع إنبي من التسجيل.

كما يضع الجهاز الفني خطة شاملة لتجديد عقود اللاعبين الأساسيين في الفريق، وذلك بهدف الحفاظ على الاستقرار الفني للفريق وضمان استمرارية الأداء المتميز. هذه الخطة تأتي بعد تأجيل حسم لقب الدوري، حيث يرى الجهاز الفني أن التركيز على الاستقرار الفني للفريق هو أمر ضروري لتحقيق النجاح في المستقبل. من جهته، أعرب أحمد حمودة عن صعوبة تتويج الأهلي بالدوري، مشيرًا إلى أن المنافسة لا تزال قوية وأن الفريق يحتاج إلى بذل المزيد من الجهد لتحقيق الهدف المنشود.

بينما أشار حسام عبد المجيد إلى أنه لم يكن في أفضل حالاته خلال المباراة، ولكنه أكد على أنه سيعمل بجد لتحسين مستواه في المباريات القادمة. وفي سياق متصل، يواصل محمد عبدالجليل، المحلل الرياضي المعروف، تقديم تحليلاته القيمة لأداء اللاعبين. وقد انتقد أداء اللاعب بن شرقي، واصفًا إياه بأنه لاعب «حلانجي» وغير قادر على تقديم الإضافة للفريق. كما أعرب عن رفضه لاستمرار توروب في قيادة الفريق، مشيرًا إلى أنه لا يمتلك القدرات الفنية اللازمة لتحقيق النجاح مع الأهلي.

أما فيما يتعلق بموقف الفريقين في جدول الترتيب، فيحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 47 نقطة، بينما يحتل إنبي المركز السادس برصيد 36 نقطة. ويدخل الأهلي المباراة وهو يسعى إلى مواصلة الانتصارات وتقليص الفارق مع المتصدرين، بينما يأمل إنبي في تحقيق نتيجة إيجابية لتحسين موقعه في جدول الترتيب. تجدر الإشارة إلى أن إنبي قد تعرض للخسارة في الجولة الماضية أمام بيراميدز بنتيجة 3-2، وهو ما يزيد من أهمية المباراة القادمة للفريق البترولي لتعويض هذا التعثر.

ومن المتوقع أن تُنقل مباراة الأهلي وإنبي عبر شبكة أون سبورت، التي تمتلك حقوق بث مباريات الدوري المصري، مما يتيح للجماهير متابعة اللقاء بشكل مباشر والاستمتاع بالإثارة والتشويق





