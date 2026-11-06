الأمن يضبط منتحلة صفة طبيبة في مصر الجديدة وسجّنها بتهمة الغش على المرضى

الأجهزة الأمنية تضبط سيدة انتحلت صفة طبيبة لإدارة عيادة غير مرخصة في مدينة نصر، وتمت مصادرة أدوية مزورة ومبالغ مالية من عملياتها الاحتيالية.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سيدة بمركز شرطة مدينة نصر بالقاهرة، اتهمت بانتحال صفة طبيبة وإدارة عيادة خاصة للأمراض الجلدية والتجميل دون الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة المهنة. جاء هذا النجاح الأمني عقب استغاثة تقدم بها مواطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مما دفع الجهات المختصة للتدخل فوراً لإنهاء نشاطهم الإجرامي الذي كان يستهدف صحة الجمهور لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

كيف تمت عملية الضبط الأمنية في مدينة نصر

كشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة عن تورط المتهمة في إدارة عدة صفحات إلكترونية على منصات التواصل الاجتماعي، والتي استخدمتها كأداة رئيسية للترويج لأنشطتها غير القانونية. اعتمدت السيدة في استقطاب العملاء على ادعاء عملها طبيبة مؤهلة، مما أثار غضب الرأي العام ودفع الأجهزة المعنية لاتخاذ إجراءات وقائية وعقابية صارمة لحفظ حقوق المواطنين.

Also read طلب إحاطة بشأن تداعيات تطبيق مواد الهوية القومية على طلاب المدارس الدولية

وبتطبيق الإجراءات القانونية وبالتنسيق التام مع الجهات المعنية، تمكّنت قوات الشرطة من الوصول إلى مقر العيادة غير المرخصة واقتحامها خلال ساعات الليل. أثبتت العملية أن النشاط كان قائماً على الخداع والإيهام، حيث كانت المتهمة تدير العيادة بشكل غير نظامي وتنظم مواعيد المرضى عبر وسائل التواصل بدلاً من القنوات الطبية الرسمية المعتمدة.

المحتويات المصادرة والأدلة الرقمية للإجرام

خلال عملية البحث والتفتيش داخل العيادة، عثرت القوات الأمنية على كمية كبيرة من الأدوية والمستحضرات الطبية، بالإضافة إلى عدد من الكارنيهات المزورة التي كانت تستخدمها المتهمة لتأكيد هويتها الوهمية أمام العملاء. كما تم ضبط مبالغ نقدية كبيرة تعود على ما يبدو إلى متحصلات نشاطها الإجرامي، مما يشير إلى مدى استمرارية هذه العملية الاحتيالية لفترة زمنية قبل الكشف عنها.

Advertisement

إلى جانب ذلك، تم حجز ثلاث هواتف محمولة وثلاثة أجهزة حاسب آلي محمولة من قبل القوات المضبوطة. وبفحص محتويات هذه الأجهزة الرقمية، اتضحت الأدلة القاطعة التي تؤكد ممارسة المتهمة لنشاطها الإجرامي، وتوثيق طرق الترويج عبر المواقع الإلكترونية، وكيفية تنظيم الجلسات الطبية الوهمية التي كانت تعرض لها المواطنين دون أي ضمانات صحية أو طبية.

الاعترافات والنتائج القانونية للواقعة

وبمواجهة المتهمة في التحقيقات الأولية، أقرت بشكل صريح بانتحال صفة طبيبة، واعترفت بأنها كانت تدير الصفحات الإلكترونية وتدير العيادة بهدف تحقيق أرباح مالية من المواطنين الأبرياء. أكدت التحقيقات أنها كانت تدعي امتلاكها شهادات ومؤهلات طبية كاذبة، مما أدى إلى خداع ضحاياها وجعلهم يدفعون مقابل خدمات علاجية لا أساس لها من الصحة أو المعايير الطبية.

وعلى إثر هذه الاعترافات والقرائن المادية، اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة بحفظ حق المرفوع ضدها، وجرى إغلاق العيادة بشكل نهائي بالتنسيق مع الجهات الرقابية المختصة. تأتي هذه الخطوة كجزء من جهود الدولة المستمرة للقضاء على الظواهر الاجتماعية الخطيرة التي تضر بالصحة العامة وتستغل ثقة الناس في النظام الصحي، مع التأكيد على أن العدالة ستأخذ مجراها الكامل.