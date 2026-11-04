الأمن العام يكشف زيف فيديو الاعتداء بالشيخ زوين ومطالبة النائب العام بالتحقيق

وزارة الداخلية تكشف أن شابا يرتدي ملابس نسائية كان يستجدي أموالا ويتهم طفلا بالكذب بشأن محاولة اختطاف شقيقته بالجيزة بعد انتشار مقطع فيديو على السوشيال ميديا.

كشفت الأجهزة الأمنية ب وزارة الداخلية ، عن الحقيقة الكاملة وراء تداول مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، زعم في بادئ الأمر وقوع اعتداء من قبل الأهالى على شخص يرتدي ملابس نسائية، فيما اتهم طفل بوجود محاولة اختطاف لشقيقته في محافظة الجيزة. وقد تم توجيه التهم لهذا الأمر على أنه جريمة اعتداء، لكن التحقيقات الأولية دحضت هذه المزاعم بالكامل.

تفاصيل الواقعة في بولاق الدكرور

أثبتت التحقيقات التي أجرتها مديرية أمن الجيزة، أن الواقعة وقعت في تاريخ الثاني من نوفمبر الجاري، حيث تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا من مالك مطعم ومن عدد من الأهالى، أفادوا بملاحظتهم لشخص غريب يرتدي ملابس نسائية يستجدي المارة في أحد الشوارع العامة داخل دائرة القسم. وقام الأهالي بمطاردته واستيقافه لتقصي الحقائق.

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عند قيام الأهالي بكشف النقاب عن وجه المشتبه به، تبين للجمهور والأهالي أن الشخص هو رجل وليست امرأة كما كانت توحي ملابسها. وتم القبض عليه فوراً وإيصاله إلى القسم لاستجوابه، حيث كانت التفاصيل تتعارض تماماً مع الصورة التي حاول الفيديو الأولي رسمها.

اعترافات المشتبه به ونفي الطفل

أقرّ المشتبه فيه، وهو رجل عاطل عن العمل وله سوابق جنائية معروفة للأجهزة الأمنية، بأنه يرتدي النقاب والملابس النسائية عمداً بهدف استجداء المارة والتحصل منهم على مبالغ مالية، ونفى بشدة أي تورط له في محاولة اختطاف الطفلة التي ظهر اسمها في الفيديو. وصرّح بأنه يعمل بهذه الطريقة كوسيلة للربح غير المشروع.

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في المقابل، أكد الطفل الذي ظهر في مقطع الفيديو، وهو المزعوم أنه قام باتهام الرجل بمحاولة اختطاف شقيقته، أنه كان يكذب تماماً. اعترف الصبي بأنه اختلق قصة محاولة الاختطاف فقط لأن الأهالي كانوا ممسكين بالشاب، ونفت الشقيقة في تصريحاتها الرسمية أنها تعرضت لأي مكروه أو خطر فعلي من قبل الشخص المعتقل.

التداعيات القانونية والوضع الاقتصادي

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحجز المشتبه به تحويله إلى النيابة العامة للتحقيق معه في التهم الموجهة إليه تتعلق بالاستجداء والابتزاز المالي عبر وسائل غير مشروعة. وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها مع الأطراف المعنية لتثبيت الأدلة ووضع التصور القانوني النهائي للقضية.

في سياق موازٍ، يُذكر أن الأسواق شهدت يوم الثلاثاء الثالث من نوفمبر لعام 2026 تقلبات في أسعار الصرف، حيث سجل سعر الدولار الأمريكي تراجعاً في البنوك المصرية، مما يعكس ديناميكيات السوق المالية المستمرة التي تواكب الأحداث اليومية الداخلية.