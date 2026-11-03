الأهلي يستقبل المقاولون العرب في كأس عاصمة مصر وسط تأييد لعاشور

يدخل الأهلي مباراة المقاولون العرب في كأس عاصمة مصر اليوم، وسط تأكيد استمرار تمرين إمام عاشور، بينما يتطلع الفريقان للفوز في صدارة المجموعة الثالثة.

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بال نادي الأهلي نظيره المقاولون العرب ، مساء اليوم الاثنين، في لقاء حاسم ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر. يستضيف استاد القاهرة الدولي هذه المواجهة التي تدور حول صدارة المجموعة الثالثة، حيث يتطلع كل من الفريقين إلى حصد النقاط الثلاث لتعزيز موقعهما في البطولة.

تفاصيل المشاركة الفنية لعاشور

أكد النادي الأهلي، عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، أن اللاعب إمام عاشور يشارك في تدريبات الفريق الجماعية بانتظام والتزام كامل، على الرغم من استبعاده من قائمة الفريق خلال المباريات الماضية. وأوضح النادي أن اللاعب لا يعاني من أي إصابة، وأن عدم مشاركته في المباريات السابقة، آخرها أمام المقاولون العرب، يعود لأسباب فنية بحتة فقط، دون أي مبررات صحية أو انضباطية أخرى.

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هذا الإعلان يوضح موقف الجهاز الفني من اللاعب المهم في التشكيلة، ويرسم صورة واضحة عن وضعه الرياضي قبل بدء المباراة المرتقبة، مما يعزز جاهزية الفريق الأحمر للاختبار الجديد أمام منافسه التقليدي.

تاريخ المباراة ونتائج الجولة الأولى

تقام المباراة في الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي، على أرضية استاد القاهرة الدولي، في مواجهة تجمع بين فريقين بدأا مشوارهما في البطولة بنجاح. استهل النادي الأهلي مشواره بالفوز العريض على بترول أسيوط بخماسية نظيفة، بينما تفوق المقاولون العرب على الجونة بهدفين دون مقابل في الجولة الافتتاحية.

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كان حسين الشحات أبرز نجوم الأهلي في المباراة السابقة بتسجيله هدفين، فيما تكفل محمد مجدي أفشة وسفيان بن جديدة وعمر سيد معوض بإحراز الأهداف الثلاثة الأخرى، مما يعطي الفريق دفعة معنوية كبيرة قبل المواجهة القادمة.

توقعات الجهاز الفني والتكتيك

يأمل الجهاز الفني للأهلي، بقيادة المدرب المغربي الحسين عموتة، في البناء على البداية المميزة للفريق وتحقيق فوز جديد في هذا اللقاء. يسعى العموتة إلى منح الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين وتقييم مستوياتهم بدقة، وذلك في إطار الاستفادة الفنية القصوى من مباريات هذه البطولة المبكرة.

يأتي ذلك في وقت يسعى فيه الفريق الأحمر إلى تثبيت أقدامه في صدارة المجموعة، خاصة مع تعادل الفريقين سابقاً في الدور الأول من الدوري المصري بهدف لكل منهما، مما يجعل المواجهة الحالية أكثر حماساً وتنافسية بين الجماهير.

الأهمية الاستراتيجية للمجموعة الثالثة

تكتسب هذه المواجهة أهمية مضاعفة في ظل التوازن الحالي في المجموعة الثالثة، حيث يمتلك كل من الأهلي والمقاولون العرب ثلاث نقاط قبل انطلاق الجولة الثانية. في المقابل، لا تزال فرق إنبي والجونة وبترول أسيوط دون رصيد، مما يضاعف المنافسة بين الفريقين المتصدرين.

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تسعى ذئاب الجبل (المقاولون العرب) للخروج بنتيجة إيجابية أمام حامل قميص الأهلي، ومواصلة عروضهم الجيدة، في حين يتطلع الأهلي لمواصلة انطلاقته القوية. الصراع المباشر على صدارة المجموعة الثالثة وحصد بطاقتي التأهل يجعل من هذه المباراة نقطة تحول محتملة في مسار البطولة لكلا الفريقين.