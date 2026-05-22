الأهلي المصري يصطدم بفيلا دي داكار السنغالي في ربع نهائي بطولة إفريقيا لكرة السلة برواندا

تفاصيل مواجهة النادي الأهلي وفريق فيلا دي داكار السنغالي في بطولة BAL برواندا، واستعراض قائمة الفريق ومسيرته في دور المجموعات وصولاً لربع النهائي.

في قلب العاصمة الرواندية كيغالي، وبالتحديد داخل صالة بي كي أرينا التي تعد واحدة من أرقى الصالات الرياضية في القارة السمراء، يتأهب الفريق الأول ل كرة السلة ب النادي الأهلي المصري لخوض غمار واحدة من أهم مواجهاته هذا الموسم في إطار منافسات بطولة إفريقيا للأندية ل كرة السلة المعروفة اختصاراً بـ BAL.

حيث يلتقي المارد الأحمر مع نظيره فريق فيلا دي داكار السنغالي في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم الجمعة، وذلك في إطار المباراة الأولى من منافسات الدور ربع النهائي. وتكتسب هذه المباراة أهمية قصوى نظراً لطموحات النادي الأهلي في استعادة بريقه القاري والوصول إلى منصات التتويج في هذه البطولة التي تجمع نخبة الأندية الإفريقية وتدار بمعايير عالمية تهدف إلى تطوير كرة السلة في القارة.

ومن المقرر أن يتجدد اللقاء بين الفريقين في المباراة الثانية من نفس الدور يوم الأحد المقبل، مما يضع الفريقين في حالة من التأهب القصوى لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة في لقاء اليوم لضمان التفوق النفسي والفني في المواجهة القادمة. وقد استعد النادي الأهلي لهذه المواجهة بقائمة مدججة بالنجوم واللاعبين ذوي الخبرة والكفاءة العالية، حيث تضم القائمة كلاً من القائد إيهاب أمين، وعمر طارق، وعمرو الجندي، وأحمد أبو العلا الملقب ببيبو، بالإضافة إلى المحترفين واللاعبين المتميزين مثل زاك لوفتون وجوناثان جوردن وكيفن مورفي، وأوسايي أوسيفو ونوني أوموت، إلى جانب يوسف الغايش وعمرو زهران وبيبو زهران.

ويعتمد الجهاز الفني للأهلي على توليفة تجمع بين المهارات الفردية العالية والالتزام التكتيكي الصارم، خاصة في ظل القوة البدنية التي يتميز بها الفريق السنغالي. ويسعى المدرب إلى استغلال نقاط القوة في توزيع الأدوار بين صانعي الألعاب والمسددين من المسافات البعيدة، مع التركيز على تأمين المنطقة الدفاعية لمنع تسلل لاعبي فيلا دي داكار، في مباراة يتوقع أن تشهد إثارة بالغة وصراعاً بدنياً قوياً على كرة السلة.

وبالنظر إلى مشوار النادي الأهلي في هذه البطولة، نجد أن الفريق قد مر برحلة مليئة بالتحديات والإثارة قبل الوصول إلى هذا الدور. فقد نجح الأهلي في حسم المركز الثاني في مجموعة الصحراء، وهو المركز الذي منحه أفضلية معنوية وفنية في الأدوار النهائية. وبالرغم من أن البداية كانت متعثرة بخسارة ضيقة أمام الإفريقي التونسي بنتيجة 69-68، إلا أن رد فعل الفريق كان سريعاً وقوياً، حيث استطاع تحقيق ثلاث انتصارات متتالية أعادت الثقة للاعبين والجهاز الفني.

فقد تغلب الأهلي في البداية على فيلا دي داكار السنغالي نفسه بنتيجة 76-72، ثم واصل تفوقه بالفوز على ماكتاون فلايرز النيجيري بنتيجة 89-80، وألحق الهزيمة بفريق جي سي كينجز الإيفواري بنتيجة 85-65. واختتم الأهلي تصفيات المجموعة بملحمة كروية أمام الفتح الرباطي المغربي، حيث انتهت المباراة بنتيجة 77-71 بعد صراع مرير امتد لفترتين إضافيتين، مما أثبت مدى القدرة على التحمل والروح القتالية التي يمتلكها لاعبو الأهلي في المواعيد الكبرى.

إن وصول النادي الأهلي إلى ربع النهائي في رواندا ليس مجرد مشاركة، بل هو سعي جاد لفرض السيطرة المصرية على كرة السلة الإفريقية. وتتطلع الجماهير الحمراء إلى رؤية فريقها يقدم أداءً هجومياً فعالاً ودفاعاً صلباً أمام المنافس السنغالي. إن التحدي الآن يكمن في كيفية التعامل مع ضغوط مباريات خروج المغلوب والقدرة على الحفاظ على التركيز طوال دقائق المباراة.

ومع وجود خبرات تراكمية في القائمة الحالية، يبدو أن الأهلي يمتلك كافة الأدوات اللازمة لتجاوز عقبة فيلا دي داكار والتقدم نحو المربع الذهبي، ومن ثم المنافسة على اللقب الغالي الذي سيضيف مجداً جديداً لسجلات النادي العريق في الرياضات المختلفة، مؤكداً أن الأهلي يظل دائماً رقماً صعباً في أي محفل رياضي يشارك فيه سواء على المستوى المحلي أو القاري





