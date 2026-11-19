المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تؤكد نزوح 300 ألف شخص في لبنان رغم عودة 970 ألفا، مع حاجة ملحة لدعم السكن والمساعدة.

أفادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بأن ما يقرب من 300 ألف شخص لا يزالون يعانون من النزوح داخل الأراضي ال لبنان ية، مشيرة إلى أن الاحتياجات الإنسانية تظل ضخمة للغاية. جاء هذا التأكيد من قبل المتحدث الرسمي للمنظمة بابار بالوش ، في ضوء استمرار الهجمات ال إسرائيل ية على المنطقة رغم وجود وقف لإطلاق النار، مما يعقد جهود التعافي وإعادة الاستقرار للسكان المتضررين.

أرقام النزوح وحالة الإيواء الحالي

أكد المتحدث باسم المفوضية أن نحو مليون و200 ألف شخص نزحوا داخلياً في لبنان خلال الفترة التي شهدت أشد مراحل الاشتباكات العسكرية. وبعد أن عاد الجزء الأكبر من هؤلاء السكان، والبالغ عددهم حوالي 970 ألف شخص، إلى مناطق سكنهم الأصلية أو محيط منازلهم، فإن الأزمة لم تنتهِ تماماً.

Also read خسارة السعودية أمام أوروجواي بـ 3-2 في مونديال الناشئين

لا يزال هناك أكثر من 11 ألف شخص مقيمين في مراكز إيواء جماعية، تعمل أكثر من 100 منها حالياً لاستقبال النازحين. يشير زملاء بابار بالوش العاملون على الأرض في لبنان إلى أن العديد من العائلات التي حاولت العودة تجد منازلها متضررة بشدة أو مدمرة بالكامل.

عوائق العودة المستدامة والمخاطر

لا يتمكن كثير من الأشخاص من العودة إلى منازلهم لأسباب تتعلق بصعوبة الوصول إلى المناطق المتضررة أو وجود أكوام ضخمة من الأنقاض تعيق الحركة. يواجه سكان جنوب لبنان تحديات جمة، حيث كانت المنطقة الأكثر تضرراً خلال تصاعد الاشتباكات، مما جعل العودة الفورية والمستدامة غير ممكنة دون تدخلات كبيرة.

Advertisement

تتفاوت الآراء بين رغبات السكان في البقاء بالقرب من منازلهم وبين الواقع القاسي على الأرض، حيث تتجاوز الاحتياجات الإنسانية قدرة المجتمع المحلي على الاستجابة بمفرده. تحتاج العائلات إلى دعم شامل لضمان عودة مستدامة، خاصة وأن بعض السوريين واللبنانيين غادروا البلاد خلال ذروة الأزمة.

المساعدات المقدمة والنتائج الإنسانية

قدمت المفوضية وشركاؤها دعماً لأكثر من نصف مليون شخص بالتعاون مع السلطات المحلية اللبنانية، تضمن هذا الدعم تقديم مساعدات نقدية وتحسين ظروف المعيشة في مراكز الإيواء. شملت المساعدات أيضاً توفير الوثائق الرسمية الضرورية للسكان ودعمهم في مجالات متعددة لمساعدتهم على تجاوز الأزمة.

من جانبه، ذكر أن الحكومة اللبنانية أعلنت في وقت سابق أن عدد النازحين تجاوز مليون شخص، بينما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية بتاريخ 12 أكتوبر الماضي استشهاد ما لا يقل عن 4390 شخصاً جراء الهجمات الإسرائيلية منذ 2 مارس. تشير البيانات إلى استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأراضٍ لبنانية رغم توقيع اتفاق إطاري في 26 يونيو بوساطة أمريكية.