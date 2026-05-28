الأمم المتحدة تدرج إسرائيل في القائمة السوداء لانتهاكات العنف الجنسي بالأراضي الفلسطينية

تقرير أممي يوثق انتهاكات جسيمة تشمل العنف الجنسي في مراكز الاحتجاز الإسرائيلية، وسط تنديد إسرائيلي واتهامات بتسييس القرار الدولي.

في خطوة دبلوماسية وحقوقية بالغة الخطورة، أعلنت منظمة الأمم المتحدة رسميا عن إدراج دولة إسرائيل ضمن القائمة السوداء للجهات المتهمة بارتكاب انتهاكات جسيمة تتعلق ب العنف الجنسي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

هذا الإجراء لم يقتصر على الدولة ككيان سياسي، بل شمل مؤسسات أمنية محددة، حيث تم إدراج مصلحة السجون الإسرائيلية بشكل مباشر، بينما وضعت جهات أمنية أخرى تحت المراقبة الدقيقة من قبل لجان التحقيق الأممية، تمهيدا لإضافتها لاحقا في حال ثبوت المزيد من الأدلة. وقد أثار هذا القرار موجة عارمة من ردود الفعل داخل تل أبيب، حيث خرج مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، في تصريحات حادة اعتبر فيها أن هذا الإجراء يمثل سابقة خطيرة تضع إسرائيل في مرتبة واحدة مع تنظيمات إرهابية مصنفة دوليا مثل تنظيم داعش.

وأكد دانون أن الحكومة الإسرائيلية قد قدمت مجموعة واسعة من الوثائق والردود التفصيلية التي تهدف إلى نفي كافة الاتهامات الموجهة إليها، معتبرا أن التقرير الأممي يفتقر إلى الموضوعية ويعتمد على روايات غير دقيقة. من جانبه، كان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد مهد لهذه الخطوة في تقاريره السنوية السابقة، حيث أشار بوضوح إلى أن إدراج إسرائيل في القائمة السوداء لعام 2026 سيكون نتيجة حتمية ما لم تتخذ السلطات الإسرائيلية خطوات ملموسة وجدية للتحقيق في مزاعم العنف الجنسي المنسوبة لقواتها.

وقد شدد غوتيريش على ضرورة استكمال التحقيقات القضائية الداخلية بكل شفافية، خاصة تلك المتعلقة بالانتهاكات التي تحدث داخل السجون ومراكز الاحتجاز، مع المطالبة بفتح الأبواب أمام هيئات الأمم المتحدة لإجراء تحقيقات مستقلة وشاملة. ووفقا للتقرير الأممي المفصل، فقد تم التحقق من 12 حالة موثقة من العنف الجنسي، وهي حالات نُسبت إلى جهات متعددة تشمل الجيش الإسرائيلي، مصلحة السجون، جهاز الشاباك، ووحدة اليمام، وقد استهدفت هذه الانتهاكات سبعة فلسطينيين.

وتضمنت الوقائع الموثقة شهادات صادمة حول حالات اغتصاب ومحاولات اغتصاب واعتداءات جسدية عنيفة استهدفت الأعضاء التناسلية للأسرى، لا سيما في سجون شهيرة مثل سجون كتسيعوت وعوفر وعتصيون، مما يشير إلى نمط من الإساءة الممنهجة داخل هذه المرافق. وبالتوازي مع التقارير الأممية، لعبت الصحافة العالمية دورا محوريا في تسليط الضوء على هذه الممارسات، حيث نشرت صحيفة نيويورك تايمز مقالا تحليليا معمقا للصحفي نيكولاس كريستوف، استند فيه إلى شهادات حية من فلسطينيين تعرضوا لعنف جنسي وصفه بأنه ممنهج.

وأوضح المقال أن هذه الاعتداءات لم تكن مجرد تصرفات فردية، بل نفذها جنود وسجانون ومستوطنون بشكل منسق. ومن أكثر التفاصيل إثارة للصدمة ما ورد في المقال حول استخدام الكلاب الهجومية في اعتداءات جنسية ضد الأسرى الفلسطينيين، وهي معلومات أكدت الصحيفة أنها تحققت منها عبر شهود عيان وتقارير حقوقية ووثائق رسمية أممية.

كما اعتمد التحقيق الصحفي على بيانات صادرة عن منظمة يوروميد لحقوق الإنسان، التي تكرس جهودها لرصد الانتهاكات في غزة والضفة الغربية، مما أعطى زخما إضافيا للمطالبات الدولية بضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم. على الصعيد الداخلي في إسرائيل، تسببت هذه القضية في انقسام حاد وجدل قانوني واسع، خاصة بعد تسرب معلومات حول إسقاط لائحة اتهام بحق مجموعة من الجنود الذين اتهموا بتعذيب معتقل فلسطيني في قاعدة سديه تيمان.

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى شهادة الطبيب العسكري السابق يوئيل دونخين، الذي كشف في تصريحات لصحيفة هآرتس أن أحد المعتقلين تعرض لإصابة جسدية بالغة أدت إلى تمزق في المستقيم نتيجة اعتداء وحشي. ورغم هذه الأدلة الطبية القاطعة، أثار قرار الجيش الإسرائيلي بإعادة اثنين من الجنود المتهمين إلى الخدمة الاحتياطية خلال الأسابيع الماضية تساؤلات كبرى حول معايير العدالة داخل المؤسسة العسكرية.

إن هذا التناقض بين التقارير الطبية والقرارات العسكرية يعزز من فرضية وجود غطاء رسمي لبعض الانتهاكات، ويضع إسرائيل أمام تحدٍ حقوقي ودولي غير مسبوق في تاريخ تعاملها مع الأسرى الفلسطينيين، مما يزيد من الضغوط الدولية لضمان عدم إفلات الجناة من العقاب





