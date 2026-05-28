الأمم المتحدة تدرج قوات أمن إسرائيلية وروسية على قائمتها السوداء للعنف الجنسي المرتبط بالنزاعات

أدرجت الأمم المتحدة قوات الأمن التابعة لإسرائيل وروسيا على قائمتها السوداء الخاصة بالعنف الجنسي المرتبط بالنزاعات في تقريرها السنوي مما أدى إلى رد فعل إسرائيلي بسحب الاتصالات مع الأمين العام.

أدرجت الأمم المتحدة قوات الأمن التابعة ل إسرائيل و روسيا على قائمتها السوداء الخاصة ب العنف الجنسي المرتبط ب النزاعات ، وفقاً لما ورد في تقريرها السنوي الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس.

وول ستريت جورنال: تفاهم أمريكي إيراني يمهد لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحزب اللهصدمة في إسرائيل بعد كشف شبكة سرية لاستغلال الأطفال عبر الإنترنتمدرب أيرلندا: الفوز على إسرائيل سيكون الرد المثاليترامب: انضمام السعودية وقطر لاتفاقيات أبراهام مع إسرائيل ضرورة للاتفاق مع إيرانوأوضح التقرير أن المنظمة الدولية ما زالت توثق حوادث وأنماطاً من العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات في كل من أوكرانيا والأراضي الفلسطينية المحتلة. وفي رد فعل غاضب، أعلنت البعثة الإسرائيلية لدى الأمم المتحدة وقف اتصالاتها مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، متهمة إياه بقيادة"حملة سياسية" ضد إسرائيل.

وقال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، إن بلاده قررت تعليق تعاملها مع جوتيريش احتجاجاً على إدراج مؤسسات أمنية إسرائيلية ضمن القائمة الأممية. من جانبه، أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن المنظمة لا تزال منفتحة على الحوار والتواصل مع إسرائيل رغم الخلافات القائمة





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الأمم المتحدة العنف الجنسي إسرائيل روسيا النزاعات

United States Latest News, United States Headlines