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رياضة

الأهلي يبحث عن مدافعين أجانب وتبني عبادة الأقرب للانتقال

akhbarak#8 in مصر
الأهلي يبحث عن مدافعين أجانب وتبني عبادة الأقرب للانتقال
الأهلي · أشرف عبادة · الحسين عموتة
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الإدارة الأهلاوية تتلقى 20 سيرة ذاتية لمدافعين دوليين وترشح 8 منهم للعموتة، مع اقتراب صفقة الجزائري أشرف عبادة من الحسم وسط أزمة دفاعية.

في خطوة استراتيجية واضحة تهدف إلى تعزيز الخط الدفاعي لفريق كرة القدم بالنادي الأهلي ، كشف مصدر مطلع داخل الإدارة الرياضية عن بدء عمليات مكثفة لاستقطاب لاعبين أجانب، وتحديداً من مركز الظهير أو قلب الدفاع.

وقد أفاد المصدر بأن إدارة قسم البحث والتقييم بالنادي قد تلقت خلال الأسابيع الماضية ما يقرب من عشرين سيرة ذاتية للاعبين دوليين، حيث تم تقييمهم بدقة شديدة تحت إشراف مباشر من الجهاز الفني بقيادة المدرب حسين عموتة. وتأتي هذه التحركات في إطار الخطة العامة لإدارة النادي لتدعيم الفريق بصفقة أو صفقتين خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك لضمان توازن فريق قوي قادراً على المنافسة على كافة الألقاب المحلية والقارية.

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وقد تم انتقاء ثمانية لاعبين من بين العشرين المرشحين للعرض على الكوتش عموتة، حيث يتميز جميع هؤلاء المدافعين بقدرات فنية عالية ومستوى بدري ممتاز، كما أنهم يتواجدون حالياً ضمن قوائم منتخبات دولهم، مما يعطيهم مصداقية كبيرة ووزناً إضافياً في سوق الانتقالات. هذا التركيز على المدافعين الدوليين يعكس رؤية إدارة الأهلي في بناء فريق متكامل القدرات، يعتمد على الخبرة والمهارة الفنية لضمان استمرارية النجاح خلال الموسم الحالي.

akhbarak#8 in مصر

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