معتمد جمال يمنح الزمالك راحة بعد الفوز على الأفريقي، بينما تضبط الحماية المدنية حريقاً بأكتوبر وتوجه المرور إرشادات للشبورة المائية.

أعلن معتمد جمال ، المدير الفني لفريق الزمالك ، عن منح اللاعبين إجازة يوم الغد بعد الفوز على فريق الإفريقي، في إطار الخطة التدريبية للفريق. هذا الإعلان يأتي بعد أن أكد أحمد صفوت، أحد نجوم الفريق، أنه لن يلعب لأي نادٍ آخر في مصر سوى الزمالك.

قرارات معتمد جمال والإرشادات المرورية

في سياق متصل، تتزايد كثافة الشبورة المائية، خاصة بعد منتصف الليل، وتتواصل مع حلول أول نهار من اليوم الجديد، مما يسبب انعدام الرؤية بشكل كامل، وهو الأمر الذي يشكل خطورة كبيرة على مرتادي الطرق السريعة. في هذا الصدد، تبذل أجهزة وزارة الداخلية جهوداً كبيرة للحد من حوادث الطرق، وتنفيذاً لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية.

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نشر إرشادات المرور والحد من الحوادث

تقوم وزارة الداخلية بنشر إرشادات توعوية لقائدي السيارات، والقيام بحملات مكثفة على كافة الطرق السريعة والرئيسية لإجراء عمليات فحص دوري لكشف المخالفين. كما نشرت الإدارة العامة للمرور خدماتها على كافة الطرق والمحاور لرصد السيارات المتجاوزة للسرعة المقررة، إلى جانب نشر سيارات الإغاثة المرورية لمساعدة السيارات المعطلة.

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إجراءات المرور في مواجهة الشبورة

ترصد غرفة عمليات المرور حركة الطرق بمختلف محافظات الجمهورية للتعامل الفوري مع أي معوقات، وتسجل الطرق التي تتواجد عليها الشبورة المائية بصورة كثيفة، والتي تقوم الإدارة بغلقها حال انعدام الرؤية، حرصاً على حياة قائدي السيارات. وأصدرت الإدارة عدة إرشادات توعوية لقائدي السيارات، منها استخدام الأنوار الخافتة "الضوء المنخفض"، وليس الأنوار المبهرة "الضوء العالي".

نصائح السلامة المرورية والتعامل مع الشبورة

نصحت الإدارة باستخدم الأنوار التحذيرية "الانتظار"، حتى تكون مرئياً للمركبات الأخرى قدر المستطاع أثناء الشبورة، مع ضرورة السير بسرعة بطيئة أثناء الشبورة، والحفاظ على المسافة التي بينك وبين سيارتك، وتجنب تغيير وضع السير، إلا عند الضرورة القصوى. كما تم رصد حريق كبير بـ7 محلات تجارية بأكتوبر، حيث سيطرت الحماية المدنية عليه بالكامل.