الأوقاف تعزز الوعي النسائي بمخاطر الانتحار من منظور ديني وتربوي

وزارة الأوقاف تنظم دروساً وندوات للسيدات في المساجد والمؤسسات لمواجهة ظاهرة الانتحار، مع التركيز على الأسباب الدينية والنفسية وطرق الوقاية، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة.

في خطوة تؤكد على دورها الفاعل في معالجة القضايا ال مجتمع ية الشائكة، نظمت وزارة الأوقاف سلسلة من الدروس الدعوية والندوات التوعوية الموجهة للسيدات في مختلف أنحاء الجمهورية. تهدف هذه الفعاليات إلى تسليط الضوء على قضية الانتحار من منظور ديني وتربوي عميق، سعياً لتعزيز الوعي ال مجتمع ي وبناء صمود نفسي وإيماني قوي لدى المرأة.

تم خلال الدروس استعراض الأسباب المتعددة للانتحار، مع تحليل معمق للجوانب الدينية والنفسية المرتبطة بهذه الظاهرة الخطيرة. تم التأكيد على الآثار السلبية للانتحار على الفرد والمجتمع، وبيان الحكم الشرعي القاطع بتحريمه، مشددة على حرمة الاعتداء على النفس بأي شكل من الأشكال. كما تضمنت الدروس إرشادات عملية للوقاية، ترتكز على تقوية الصلة بالله عز وجل، والإكثار من الذكر، والتحلي بصفات الصبر والرضا والتسليم بقضاء الله وقدره، وهي ركائز أساسية لبناء نفس سوية قادرة على مواجهة صعوبات الحياة.

لم تغفل اللقاءات عن بث روح الأمل والثقة في رحمة الله الواسعة، محذرة من مغبة اليأس والقنوط الذي قد يقود إلى سلوكيات مدمرة. تم توجيه الحاضرات إلى أهمية الدور المحوري للدعم الأسري والمجتمعي في حماية الأفراد، وكيفية التعامل بحكمة وفعالية مع الضغوط النفسية والأزمات الحياتية. في هذا الإطار، تم استخدام نماذج تطبيقية مستوحاة من القرآن الكريم، عبر التلاوة والتدبر، وربطها بواقع الحياة المعاصرة، بهدف تعزيز الطمأنينة الداخلية وتقوية الإيمان الذي يعد خط الدفاع الأول ضد الأفكار السلبية.

تزامناً مع هذه الجهود، عُقدت ندوة توعوية هامة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة. هدفت هذه الندوة إلى تزويد المرأة بالمعرفة والأدوات اللازمة للتعامل مع قضية الانتحار، سواء على المستوى الشخصي أو الأسري، وتعزيز دورها كعنصر فاعل في دعم أفراد أسرتها ومواجهة التحديات النفسية والاجتماعية التي قد تواجههم. تؤكد هذه الأنشطة المشتركة على الدور الحيوي الذي تلعبه المؤسسات الدينية والمدنية في معالجة القضايا المجتمعية الحساسة، من خلال تقديم خطاب متوازن يجمع بين الأصالة الشرعية والدعم النفسي، بما يساهم في بناء مجتمع أكثر وعياً وتماسكاً وقدرة على حماية أفراده وصون نسيجه الاجتماعي.

وتأتي هذه المبادرات في سياق أوسع لتعزيز الوعي الصحي والنفسي والاجتماعي، وإدراك أن الحماية تبدأ من الداخل، من خلال تقوية الوازع الديني، وتعزيز الصحة النفسية، وبناء شبكات دعم اجتماعي قوية. إن معالجة قضية كالانتحار تتطلب جهداً متكاملاً يشمل كافة مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، وتتطلب أيضاً تمكين المرأة ومنحها الأدوات اللازمة لتكون حجر الزاوية في بناء أسرة ومجتمع سليم.

إن الدروس والندوات التي نظمتها وزارة الأوقاف لم تكن مجرد تقديم للمعلومات، بل كانت دعوة عملية للتغيير، وورشة عمل مكثفة لبناء الوعي وبث الأمل. لقد أظهرت الفعاليات أن الدين ليس مجرد شعائر، بل هو منهج حياة شامل، يقدم حلولاً عملية لمشكلات العصر، ويمنح الإنسان القوة والصبر لمواجهة تقلباته. كما أبرزت أهمية الحوار المجتمعي المفتوح حول القضايا الحساسة، وعدم تركها للهمس أو التكهنات، بل مواجهتها بالعلم والدين والإرشاد النفسي السليم. إن المجتمع الذي يعي أسباب الانتحار، ويقدم حلولاً وقائية وعلاجية فعالة، هو مجتمع قادر على بناء مستقبل أفضل لأجياله القادمة.





