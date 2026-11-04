الأهلي والشمال القطري يتنافسان على أشرف عبادة وأحمد صفوت نجم الناشئين

تسارع الأهلي والشمال القطري للتعاقد مع المدافع الجزائري أشرف عبادة، بينما يبرز أحمد صفوت بجائزة أفضل لاعب في كأس الخليج للناشئين.

يخوض المدافع الجزائري أشرف عبادة ، الذي يلعب حاليًا لصالح اتحاد العاصمة ، مرحلة حاسمة في مسيرته المهنية خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. فقد أصبح اللاعب هدفًا استراتيجيًا لكل من نادي الشمال القطري وال نادي الأهلي المصري، مما يضعه في دائرة اهتمام إدارتي الناديين اللتين تسعى لتدعيم خطوطها الدفاعية.

الشمال القطري يبحث عن بديل لموريلو

كشف تقرير صادر عن صحيفة "العرب" القطرية أن إدارة نادي الشمال وضعت اسم أشرف عبادة على رأس أولوياتها الدفاعية خلال سوق الانتقالات الحالي. يأتي هذا الاهتمام المباشر نتيجة المستويات الفنية والبدنية المتميزة التي أظهرها اللاعب الجزائري مؤخرًا، لا سيما خلال مشاركته الفاعلة في بطولة كأس العرب التي استضافتها قطر.

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يدفع النادي القطري نحو هذه الخطوة العاجلة بسبب الإصابة التي تعرض لها مدافعه جيسون موريلو أثناء مباراة الفريق أمام الهلال. حددت التقارير الطبية أن غياب موريلو سيستمر لمدة ثلاثة أشهر كاملة، وهو ما خلق فراغًا دفاعيًا ملحًا يستلزم تعويضه فورًا بتعاقد جديد يجلب خبرة وقوة بدنية عالية.

الأهلي المصري يسعى لتعزيز خط دفاعه

على صعيد متصل، يتابع النادي الأهلي المصري developments ملف اللاعب الجزائري بدقة متناهية، حيث وضعه ضمن حساباته الرسمية لتدعيم مركز قلب الدفاع خلال شهر يناير القادم. تهدف الإدارة المصرية إلى التعاقد مع مدافع يمتلك القدرات التقنية والكلاسيكية اللازمة لمعالجة النقص الحاد الذي تعاني منه تشكيلة الفريق في هذا المركز الحيوي.

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تشير المعلومات المتاحة إلى ترحيب كبير من قبل اللاعب أشرف عبادة لفكرة الانتقال إلى القلعة الحمراء، مما يفتح الباب أمام مفاوضات جدية. وقد كلف وكيل أعمال اللاعب بالبدء في دراسة تفاصيل المفاوضات وإمكانية إتمام الصفقة، سواء من خلال الاتفاق المباشرة مع إدارة اتحاد العاصمة أو من خلال تحديد المقابل المالي وشروط العقد التفصيلية.

تعزز رغبة الأهلي في ضم مدافع جديد بسبب الأزمات المتعددة التي يعاني منها الخط الخلفي للفريق. ففي مقدمتها إصابة عمرو الجزار بقطع في الرباط الصليبي، بالإضافة إلى غياب ياسر إبراهيم عن المشاركة لفترة تقارب شهرين بسبب إصابة في الكاحل، مما يترك ثغرات كبيرة تحتاج لسد فوري.

أحمد صفوت يتوج بأفضل لاعب في الخليج

في مجال الناشئين، خطف أحمد صفوت، لاعب نادي الزمالك وقائد منتخب مصر للناشئين مواليد 2009، الأنظار بشكل واسع خلال منافسات بطولة كأس الخليج تحت 17 عامًا. تم تتويجه رسميًا بجائزة أفضل لاعب في البطولة، تقديرًا للمستويات الاستثنائية التي قدمها بقميص الفراعنة الصغار ومساهمته المباشرة في التتويج باللقب القاري.

حصد صفوت الجائزة الفردية بعد نجاح منتخب مصر في حصد كأس الخليج، عقب الفوز الكاسح على منتخب الإمارات بنتيجة 3-1 في المباراة النهائية. ليجمع اللاعب بين فرحة التتويج الجماعي للفريق والتكريم الشخصي، مما يؤكد مكانته كواحد من أبرز المواهب الصاعدة داخل قطاع الناشئين بنادي الزمالك.

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يشغل أحمد صفوت مركز صانع الألعاب ولاعب الوسط الهجومي، ويتميز بقدرته الفائقة على صناعة الفرص والمساهمة الفعالة في بناء الهجمات الهجومية. كما يحمل شارة قيادة منتخب مصر للناشئين مواليد 2009، وهو ما يعكس الدور القيادي الكبير الذي يؤديه داخل الفريق وثقة الجهاز الفني الكاملة في إمكانياته وقدراته الفنية.

الدوحة مرشحة لاستضافة السوبر المصري

باتت العاصمة القطرية الدوحة مرشحة قوية لاستضافة النسخة المقبلة من بطولة كأس السوبر المصري للأندية الأبطال، بعد تحركات واتصالات مكثفة مع الاتحاد المصري لكرة القدم. يناقش الجانبان إمكانية نقل منافسات البطولة إلى قطر، في ظل عدم الاستقرار النهائي على مكان إقامتها بشكل رسمي حتى اللحظة الحالية.

أوضحت صحيفة "العرب" أن الدوحة أصبحت ضمن أبرز الوجهات المطروحة لتنظيم البطولة، خاصة مع وجود توجه واضح لإقامة المنافسات خارج الأراضي المصرية. ويعزز هذا التوجه الشعبية الكبيرة التي تتمتع بها الأندية المصرية بين الجماهير الموجودة في قطر، مما يجعلها وجهة جذابة للتنظيم واللوجستيات.

كانت الإمارات الوجهة المحددة مبدئيًا لاستضافة النسخة المقبلة من كأس السوبر المصري خلال شهر نوفمبر الجاري، إلا أن عدم صدور إعلان رسمي جديد من اتحاد الكرة بشأن مكان إقامة البطولة أبقى الباب مفتوحًا أمام خيارات أخرى. ومن المنتظر أن تضم النسخة المقبلة ثلاثة أندية حسمت مشاركتها وهي الزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا، مع احتمال مشاركة الأهلي عبر البطاقة الذهبية.