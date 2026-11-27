يخوض النادي الأهلي مرانه اليوم استعدادًا للمواجهة الحاسمة أمام أول أغسطس الأنجولي ضمن منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية الأحد المقبل على استاد القاهرة الدولي.

يواصل الفريق الأول لكرة القدم ب النادي الأهلي تحضيراته المكثفة لاستقبال أول أغسطس الأنجولي ، وذلك في إطار منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات الخاصة ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. ويحل الفريق الأنجولي ضيفًا على استاد القاهرة الدولي مساء الأحد الموافق 29 نوفمبر الجاري، في مواجهة تتسم بالأهمية الكبيرة وتكتسي طابعًا حاسمًا في بداية مشوار الأحمر القاهري القاري.

تفاصيل الاستعدادات والبرنامج التدريبي

يخوض لاعبو النادي الأهلي جلساتهم التدريبية اليوم ضمن البرنامج التحضيري المحدد بدقة، والذي أوضعه الجهاز الفني بقيادة المدير الفني سامي قمصان. وكان الفريق قد عاد إلى التدريبات الجماعية أمس الخميس، بعد فترة من الراحة، وذلك لرفع اللياقة البدنية للاعبين وتجهيزهم جسديًا ونفسيًا لمواجهة التحدي الكبير أمام نظيرهم الأنغولي.

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موعد المباراة والقرارات الأمنية الرسمية

أكد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف الموعد النهائي والمكان الدقيق للمباراة، حيث تقام على استاد القاهرة الدولي في تمام السادسة مساءً يوم الأحد 29 نوفمبر. وحصل النادي الأهلي على موافقة رسمية من الجهات الأمنية المختصة بالسماح لحضور 40 ألف مشجع في المدرجات، وهي خطوة استراتيجية تهدف لتعزيز الدعم الجماهيري للفريق وتوفير أجواء حماسية تدفع اللاعبين لتحقيق الفوز وجمع أول ثلاث نقاط في البطولة.

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الطاقم التحكيمي والإداري للمباراة

اختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم طاقمًا تحكيميًا كامرونيًا لإدارة مواجهات اليوم، ويترأس هذا الطاقم الحكم المتمرس عبده عبدول مفيري. وتشمل قائمة الحكام المساعدين الكاميرونية كارين فومو والليبي جمال سالم، بينما تم تكليف الحكم المغربي يحيى حدقة بمهمة تقييم أداء الطاقم التحكيمي بعد المباراة، وتولي الموريتاني محمد جودة دور منسق المباراة لضمان سير الأحداث بسلاسة ووفقًا للوائح المنظمة.

توقعات النجاح واستغلال عامل الأرض

يحمل الأهلي آمالًا كبيرة في استغلال ميزة استضافة المباراة على أرضه، بالإضافة إلى دعم الجماهير الغفيرة المسموح لها بالحضور، لتحقيق انطلاقة قوية ومريحة في دور المجموعات. وتعتبر هذه المواجهة الاختبار الأول الحقيقي للجهاز الفني بقيادة سامي قمصان في المحافل القارية والمحلية، حيث تتجه أنظار جميع المتابعين إلى أداء اللاعبين في ظل التوقعات بتحقيق نتيجة إيجابية تثبت تفوق الفريق وتؤسس لنجاحات قادمة.