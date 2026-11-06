الأهلي يؤكد عدم وجود عروض للجزار ويؤكد استكمال الرمادي مع الفريق

رئيس الأهلي أشرف نصار ينفي تداول عروض لرحيل محمود الجزار بقيمة 60 مليون جنيه ويؤكد استمرار أيمن الرمادي مع الفريق بعد مشكلته الصحية.

أكد أشرف نصار ، رئيس نادي البنك الأهلي ، أن المدافع محمود الجزار لم يتلقَ أي عروض رسمية لانتقاله إلى نادٍ آخر حتى هذه اللحظة. ونفى نصار بشدة صحة الأخبار المتداولة حول طلب النادي مبلغ 60 مليون جنيه مصري كمقابل لبيع اللاعب، واصفاً هذه التقارير بأنها غير صحيحة ولا أساس لها من الحقيقة.

نفي عروض انتقال الجزار واستمرار الرمادي

وقال نصار في تصريحات تلفزيونية إن النادي لم يتلقَ أي طلبات رسمية بشأن رحيل الجزار، موضحاً أن الحديث عن مناقشة مسألة رحيل أي لاعب من الفريق الأول لكرة القدم هو أمر غير وارد. وأكد أن أيمن الرمادي لا يزال متواجداً مع البنك الأهلي بشكل طبيعي ومستمر في تدريباته وفريقه.

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أضاف رئيس النادي أن أيمن الرمادي يُعد أحد أفضل المدربين في الدوري المصري الممتاز، وأن الوعكة الصحية التي تعرض لها في الآونة الأخيرة لن تكون سبباً في منعه من استكمال مسيرته المهنية مع الفريق. وأشار إلى أن فكرة رحيل الرمادي لم يتم مناقشتها من الأساس داخل الإدارة، مؤكداً ثقتهم الكاملة في كفاءته التدريبية.

موقف حسام حسن والإيقاف الدولي

في سياق متصل بالحالة الفنية، أوضح نصار أن قرار إقالة الجهاز الفني، في حال وجود نية لإجراء ذلك، يجب أن يتخذ قبل المواجهتين المقبلتين أمام منتخب مالاوي. وأكد أن تأجيل حسم هذا الملف إلى وقت لاحق ليس خياراً مثالياً، مما يستدعي اتخاذ القرار في الوقت المناسب لضمان استقرار الموقف.

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كما أشار إلى أن حسام حسن ممنوع تماماً من التواجد داخل أرض الملعب وغرف الملابس، وذلك تنفيذاً للقرار الصادر بحقه من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بفترة إيقاف. وسيتم عقد المحاضرات الفنية الخاصة بالمنتخب داخل فندق الإقامة بدلاً من الملعب، فيما سيتولى الكابتن طارق سليمان المسؤولية خلال المباريات في ظل غياب حسن.

تفاعلات أوروبا ودور محمد صلاح

من ناحية أخرى، أثنى اللاعب النيجيري بول أونواتشو، مهاجم طرابزون سبور، على زميله المصري محمد صلاح، مشيداً بالدور الكبير الذي يؤديه داخل الفريق. وأكد أونواتشو امتنانه للعمل بجانب نجم ليفربول، مستفيداً من خبراته الواسعة وإمكاناته الفنية العالية التي تساهم في تطور مستوى الفريق بشكل إيجابي.

جاءت تصريحات أونواتشو بعد خسارة طرابزون سبور أمام فرايبورج الألماني بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي. وسجل لوكاس كوبلر هدف المباراة الوحيد لصالح فرايبورج في الدقيقة الرابعة عشرة من عمر اللقاء.

منح هذا الفوز الفريق الألماني ثلاث نقاط جديدة، ورفع رصيده إلى 6 نقاط في المركز الحادي عشر ترتيبياً. في المقابل، تجمد رصيد طرابزون سبور عند 6 نقاط أيضاً، ليتراجع إلى المركز الثامن مؤقتاً بعد تعرضه لخسارته الأولى في البطولة هذا الموسم.

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كان صلاح قد شارك أساسياً في تشكيل طرابزون سبور خلال مواجهة فرايبورج، حيث هدد مرمى المنافس في أكثر من مناسبة خلال المباراة. ورغم عدم نجاحه في ترجمة محاولاتته إلى أهداف، إلا أن أداءه لفت انتباه زملائه والجمهور، مما يعكس تأثيره الإيجابي على أرضية الملعب.