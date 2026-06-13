الأفلام المصرية تحقق أرقاماً قياسية في شباك التذاكر خلال 31 يوماً{\u200b}‏‏‎‏‏

تسلسل إيرادات الأفلام المصرية للربع الأول من عام 2026 يظهر طفرة ملحوظة؛ حيث تصدرت "الكلاب السبعة" القائمة بأكثر من 169 مليون جنيه، تلاه {\u200b}إذما" و ـترتيب يوضح التنوع بين الأعمال الدرامية، الكوميدية والعالمية.

سجلت شباك السينما المصرية خلال أسابيع العرض الأخيرة سلسلة من الإنجازات المالية التي أضاءت ساحة ال ترفيه المحلي. فقد بلغ إجمالي إيرادات فيلم " الكلاب السبعة - 7 Dogs" خلال أول ثمانية عشر يوماً نحو 169,222,000 جنيه، ما يعادل أكثر من مليون ومائة وثمانين ألف تذكرة، محققاً بذلك المركز الرابع في تاريخ أعلى الأفلام إیراداتاً من حيث القيمة الاسمية.

وقد تفوق الفيلم على عناوين مثل "الفيل الأزرق 2" و"الشاطر" و"كيرة والجن" و"الحريفة 2" وغيرها، بينما يبعده فارق نحو 15,993,000 جنيه عن صاحب المركز الثالث "سيكو سيكو" الذي جمع 185,215,000 جنيه في عرض العام الماضي. تأتي تفاصيل النجاح السينمائي في إطار مشاركة نجوم عالميين على أكتاف الشاشة المصرية، حيث شارك في البطولة كل من أحمد عز وكريم عبد العزيز وتارا عماد وسندي بيلا، إضافة إلى الفنان السعودي ناصر القصبى.

كما استضافت القصة ضيوفاً دوليين من أصول إيطالية وهندية وصينية، مثل مونيكا بيلوتشي وسلمان خان وسانجاي دوت، ما أضفى طابعاً دولياً يجذب شريحة واسعة من الجمهور. وعلى صعيد الأعمال الأخرى، احتل فيلم "إذما" المركز الثاني بإيرادات بلغت 30,769,000 جنيه بعد ثمانية عشر يوماً، يليه "كراش" في المركز الرابع الذي جمع 2,037,000 جنيه خلال يومين فقط، ثم فيلم "الكلام على إيه" الذي وصل إلى 73,552,000 جنيه بعد ثلاثين يوماً من عرضه، وأخيراً فيلم "أسد" الذي تسلم 79,132,000 جنيه بعد شهر من الانطلاق، محاكياً قصة عبيد مصري في القرن التاسع عشر برعاية محمد رمضان وفريقه.

إن هذا الترند الإيجابي يدل على انتعاش الصناعة السينمائية في مصر وقدرة المنتجين على تقديم محتوى متنوع يجمع بين الدراما التاريخية والكوميديا الرومانسية والأفلام ذات الطابع العالمي. وبينما يواصل صناع الأفلام استقطاب نجوم من مختلف القارات، يبقى التحدي هو الحفاظ على جودة الإنتاج وتوسيع قاعدة المشاهدين داخل وخارج الحدود الوطنية، لضمان استمرار تدفق الإيرادات وتعزيز مكانة السينما المصرية في الساحة الفنية العالمية





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سينما مصرية إيرادات أفلام الكلاب السبعة إذما الكلام على إيه

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