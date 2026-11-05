الأمن العام الأردني يكشف مقتل العريف جواد السلاطة في هجوم إرهابي بعمّان

مقتل العريف جواد السلاطة وإصابة ضابط آخر في هجوم مسلح بعمّان. الأمن العام يصنف الحادث عملا إرهابيا والنيابة العامة تباشر التحقيق مع المشتبه به.

أعلن الأمن العام الأردني عن مقتل العريف جواد السلاطة، وإصابة ضابط آخر في هجوم مسلح وقع في العاصمة عمّان. ووصف الجهة الأمنية والحكومة الأردنية الحادث بأنه عمل إرهابي جبان، مما دعا النيابة العامة ل محكمة أمن الدولة إلى المباشرة فورا بإجراءات التحقيق. وقع الاعتداء في تمام الساعة 12:20 من بعد ظهر يوم الخميس في شارع المدينة المنورة.

تفاصيل الهجوم واعتقال المنفذ

كشفت مديرية الأمن العام أن أحد الأشخاص قد باغى العريف جواد السلاطة وهجم عليه بأداة حادة، حيث تم طعنه في أحد شوارع العاصمة. حاول المعتدي الاستيلاء على سلاح رجل الأمن الذي تم انتشاله بعد ذلك، إلا أن تدخلا سريعا من قبل دورية أمنية حال دون وقوع كارثة أكبر. تمكّن عناصر الأمن من تحييد المعتدي من خلال اشتباك بالأيدي، مما أسفر عن إصابة طفيفة لأحد الضباط الذي قام بالتحييد.

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النيابة العامة تحقيقات في عمل إرهابي

صرح النائب العام لمحكمة أمن الدولة، العميد القاضي العسكري أحمد طلعت شحالتوغ، بأن النيابة باشرت إجراءات التحقيق في أحداث العمل الإرهابي الواقع على مرتبات الأمن العام. وأكدت التحقيقات الأولية أن للمنفذ نية وتخطيطا مسبقا للقيام بهذا العمل ضد أفراد من الأمن العام، مما يرفع من مستوى الخطورة الموكلة للقضية أمام القضاء العسكري.

المسؤولية الحكومية وتفاعل العاهل

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، أن التحقيقات تشير بوضوح إلى طبيعة الهجوم الإرهابي، مشددا على أن الحكومة لن تتهاون مع أي معتد أو عمل يستهدف الأردن والأردنيين. وتابع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني التطورات المرتبطة بالتحقيقات في ما وصفته القصر الملكي بالهجوم الإرهابي، مشيدا بجهود الأجهزة الأمنية في السيطرة على الموقف.

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زيارات ميدانية وقرار بإغلاق الشارع

زار نائب الملك الأمير فيصل بن الحسين، العريف المصاب الذي كان يتلقى العلاج في المدينة الطبية، عقب تعرضه للاعتداء. وقد تم إغلاق شارع المدينة المنورة بشكل كامل باتجاه الدوار السابع، مع فرض طوق أمني مشدد وإ presence تعزيزات أمنية كبيرة في المنطقة المحيطة بالحادثة. تم نقل رجل الأمن الذي فارق الحياة والمعتدى لضبطه إلى أحد المستشفيات، حيث تم العثور بحوزة منفذ الهجوم على أسلحة بيضاء وخنجرين.

نعي الأمن العام والتأكيد على الجسارة

نعت مديرية الأمن العام ببالغ الأسى وال الحزن، شهادة العريف جواد السلاطة، مشيدة بشجاعته أثناء قيامه بواجبه الرسمي. وأكد الناطق الإعلامي تفاصيل الحادث مبينا أن الضابط المسؤول عن الدورية تعرض لإصابة في وجهه نتيجة الاشتباك مع المنفذ، إلا أن حالته مستقرة بعد نقله للمستشفى. وتم اعتقال المشتبه به لاستجوابه ضمن الإجراءات القانونية المعمول بها.