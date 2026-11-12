الأمن المركزي يقتل مهربين في سوهاج بعد قتل ربة منزل بفرشوط

الأمن المركزي يستهدف ويقتل مجرمين بجنوب مصر بعد مقتل ربة منزل بفرشوط أثناء رعاية أغنامها. التفاصيل الكاملة للضحية والمجرمين والأسلحة المصادرة

اندلعت أزمة أمنية كبرى في جنوب مصر، حيث أسفرت محاولة سطو مسلح على أغنام في منطقة صحراوية ب فرشوط بمحافظة قنا ، عن مقتل ربة منزل إثر تعرضها لإصابة بطلقة نارية في الصدر. كشفت وزارة الداخلية في بيان رسمي أن الواقعة وقعت بتاريخ 9 من الشهر الجاري، وشهدت تدخل عنيف من قبل اثنين من المجرمين المسلحين كانا يستقلان دراجة نارية.

ظروف واقعة القتل بفرشوط

تفاصيل الواقعة تشير إلى أن الضحية كانت تقوم برعاية الأغنام المملوكة لها ولابن أختها العامل، الذي كان يقيم في نفس دائرة مركز الشرطة، عندما حاول الرجلان بسرقة أحد الأغنام. حاولت السيدة وابنة أخيها التصدي للمهاجمين، مما دفع أحدهم إلى إطلاق الأعيرة النارية مباشرةً باتجاههما، مما أدى إلى سقوط الضحية فريسة للطلق الناري وإعلان وفاتها لاحقاً.

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طبيعة المجرمين والمطلوبين

أوضحت التحريات الأمنية أن مرتكبي هذه الجريمة هما عنصران جنائيان سبق اتهامهما في ملفات عدة وقائع جنائية خطيرة، تضمنت اتهامات بالقتل العمد والاتجار بالمواد المخدرة، بالإضافة إلى الاتجار بالأسلحة النارية غير المرخصة والسرقة بالإكراه ومقاومة السلطات. وكان الاثنان مطلوبين حالياً على ذمة قضايا متعددة تشمل المخدرات والسلاح الناري والسرقة والإكراه والقتل.

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استهداف الأمن المركزي بسوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مواقع اختباء المتهمين بنطاق محافظة سوهاج، وقامت بوضع خطة لاستهدافهما بمشاركة قطاع الأمن المركزي. فور استشعار المجرمين بوجود القوات الأمنية، بادروا إلى إطلاق الأعيرة النارية تجاههم، مما أجبر القوات على الرد دفاعاً عن أنفسها، وأسفر التعامل المسلح عن مصرعهما فوراً في المكان.

المصادرات والإجراءات القانونية

عقب العملية الأمنية الناجحة، تم العثور بحوزة المجرمين على كميات من الأسلحة والمتفجرات، تحديداً بندقيتين آليتين و2 كيلو جرام من مخدر الحشيش. تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين الذين سقطوا، وإغلاق ملف الجريمة بفرشوط بعد تأكيد هويتهما وهوية الضحية، مع اتخاذ كافة الاحتياطات الأمنية اللازمة في المنطقة.