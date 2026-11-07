الأهلي يتقدم بهدفين دون رد على السكة الحديد في الشوط الأول لكأس مصر

الأهلي يتصدر بطولة كأس مصر بثلاثين لقباً، ويتقدم على السكة الحديد بهدفين خلال الشوط الأول لمباراة دور الـ32 بموسم 2026-2027.

حقق نادي الأهلي تقدمًا واضحًا على ملعب استاد القاهرة خلال الشوط الأول من مباراة دور الـ32 في بطولة كأس مصر لموسم 2026-2027، حيث انتهى الشوط بتفوق الأحمر بهدفين نظيفين. جاء هذا التقدم بفضل أداء متميز من هجوم النادي الذي سيطر على مجريات المباراة منذ الدقائق الأولى.

أهداف زيزو تحسم الشوط الأول للأهلي

سجل أحمد سيد زيزو الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 25 من عمر المباراة، لافتتاح التسجيل وإعطاء زخم إيجابي لصفوف الفريق. وواصل اللاعب نفسه تألقه بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 36، مما عزز التقدم واقترب من حسم المباراة لصالح الأهلي.

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تشكيلة الأهلي وبدئيل الفريق الأساسي

شكل خط دفاع الأهلي في هذه المباراة كل من محمد هاني وأشرف داري وياسر إبراهيم وتوفيق محمد، حيث بذلوا جهودًا كبيرة للحفاظ على نظافة شباكهم. وفي مقاعد البدلاء، يتواجد كل من حمزة علاء وهادي رياض وسفيان بنجديدة وأكرم توفيق وحسين الشحات وعلي محمود وكريم فؤاد ومحمد عبد الله ومحمود صلاح.

تاريخ المواجهات وتاريخ البطولات

سجل تاريخ مواجهات الفريقين في كأس مصر 19 مباراة، فاز الأهلي في 14 منها وتعادل الفريقان في أربع مباريات، بينما فاز السكة الحديد في مباراة واحدة. أحرز لاعبو الأهلي في هذه المواجهات 33 هدفاً، في المقابل تلقت شباكه عشرة أهداف فقط، مما يعكس هيمنة تاريخية واضحة.

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الأهلي يتصدر قائمة الألقاب بتفوق كبير

يتصدر النادي الأهلي قائمة الفرق التي فازت ببطولة كأس مصر برصيد 39 مرة، وهو رقم قياسي يفوق أي فريق آخر. من بين هذه الألقاب، فاز الأهلي مرتان بالمشاركة مع نادي الزمالك في موسمي 1942-1943 و1957-1958.

المباراة التالية والفائزين السابقين

الفائز في مباراة الأهلي والسكة الحديد يلتقي في دور الـ16 مع الفائز من فريقي منتخب السويس بتروجت ودلفي. يتصدر الزمالك البطولة في المركز الثاني برصيد 29 مرة، منها مرتان شارك مع الأهلي، بينما فاز الاتحاد السكندري والترسانة بالبطولة ستة مرات لكل منهما.