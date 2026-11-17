مديرية العمل بالأقصر تضبط مخالفات عمالية وتضبط عربات مخالفة للبيئة، بينما تؤكد الصحة عدم إغلاق المدارس. تسوية ودية لنزاعات وحماية حقوق العمال.

في إطار تعزيز الاستقرار الاقتصادي والالتزام بالقوانين المنظمة لسوق العمل، تواصل مديرية العمل بمحافظة الأقصر جهودها المكثفة للتفتيش على المنشآت الاقتصادية وضبط المخالفات العمالية والبيئية. وقد شملت هذه الإجراءات متابعة دقيقة لأوضاع العاملين في مجموعة شركات UPL ، والتي يتسق مجال عملها بشكل وثيق مع أولويات الدولة في قطاع الزراعة، بهدف تعزيز الحماية الاجتماعية والاقتصادية للعمال وضمان تطبيق أحكام قانون العمل بدقة. وتمثل هذه الخطوة جزءاً من استراتيجية شاملة لضمان بيئة عمل آمنة ومستقرة لجميع فئات العاملين.

حملات تفتيشية دقيقة في القرنة ومدرسة هبة النيل

نفذ مكتب التفتيش العمالي بالقرنة سلسلة من الزيارات الميدانية الميدانية المشددة لعدد من المنشآت الاقتصادية العاملة في المنطقة، وذلك تحت إشراف مباشر من محمود أحمد عيسى، وكيل وزارة العمل بالأقصر، ومتابعة مستمرة من قبل نجوى محمد، مدير إدارة رعاية القوى العاملة بالمديرية. واستهدفت هذه الزيارات مراقبة دقيقة لأوضاع العاملين وتقييم مدى التزام صاحب العمل بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل، مع التركيز على توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة تحفظ كرامة العامل وتحقق التوازن في علاقات العمل. وشملت قائمة المنشآت الخاضعة للرقابة مدرسة هبة النيل، التي يعمل بها عدد 16 عاملاً، ومحطة تموين سيارات النيل، التي تضم عدد 15 عاملاً.

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إنذارات ومخالفات بعدم الالتزام بعقود العمل والأجور

أسفرت الجولة التفتيشية عن مخالفة عدد من المنشآت لاشتراطات التوظيف والأجور، حيث جرى الاطلاع المفصل على ملفات العاملين في كل من مدرسة هبة النيل ومحطة تموين سيارات النيل. وقد لاحظ القائمون على التفتيش عدم استيفاء عقود العمل للشروط القانونية، بالإضافة إلى عدم الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور المقرر قانوناً. وبناءً على هذه الملاحظات، تم توجيه إنذارات رسمية إلى إدارتي المنشأتين بشأن ضرورة تصويب الأوضاع المخالفة والتزام صارم بالضوابط القانونية الناظمة لعلاقة العمل، وذلك لضمان حقوق العاملين المادية والمهنية وعدم تعرضهم للاستغلال.

تسوية ودية لصالح عاملة وحصولها على كامل مستحقاتها

في خطوة تعكس حرص المديرية على حل النزاعات العمالية بالطرق الودية والسريعة، نجحت إدارة رعاية القوى العاملة في تسوية شكوى عمالية تقدمت بها إحدى العاملات ضد شركة خاصة. وقد أسفرت جهود الوساطة والتفاوض التي نفذتها المفتشتان فاطمة جلال وعيد عبد الفتاح، العاملتان في مكتب عمل إسنا، عن نجاح الاتفاق بين الطرفين، مما مكن العاملة من استرداد كامل مستحقاتها المالية المستحقة لها. كما تمكنت العاملة من استرداد جميع أوراقها الرسمية واستخراج مخالصة نهائية تثبت استلامها كامل أجرها المتبقي، وإنهاء ارتباطها التأميني بالشركة بصورة رسمية وفقاً للقانون، في إطار سرعة الاستجابة للشكاوى وإنهائها دون اللجوء إلى القضاء.

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ضبط مخالفات بيئية ومصادرة عربات حنطور وكارو

إلى جانب التركيز على الجوانب العمالية، تولي الجهات المختصة في الأقصر اهتماماً كبيراً بتطبيق اشتراطات الحماية البيئية ضمن المناطق السياحية والتجارية. وقد نجحت فرق الضبط في مصادرة عدد 5 عربات حنطور وعدد 3 عربات من نوع "كارو" بسبب مخالفتها للاشتراطات البيئية المعتمدة. يأتي هذا الإجراء كجزء من خطة متكاملة للحفاظ على البيئة المحلية ومواجهة المظاهر غير المرخصة التي تهدد النظام البيئي والسياحي، مما يعكس توجهاً صارماً نحو تطبيق القوانين بشكل عادل وشفاف على جميع المخالفين بغض النظر عن حجم منشآتهم.

استمرار الحملات التفتيشية وحماية حقوق العمال في الأقصر

أكد وكيل وزارة العمل استمرار المديرية في تنفيذ الحملات التفتيشية الدورية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، مع التركيز على متابعة أوضاع المنشآت بشكل دوري ومستمر. ويشير المسؤولون إلى أن هذه الجهود المستهدفة تصويب أوضاع المنشآت، وحماية حقوق العمال، وترسيخ علاقات عمل قائمة على الالتزام المتبادل والاستقرار، تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة. وتحرص المديرية على التدخل السريع لتسوية النزاعات العمالية قبل تصاعد حدة الخلافات، بما يضمن استقرار سوق العمل وجذب المزيد من الاستثمارات التي تحترم حقوق العمالة وتلتزم بأفضل الممارسات الإدارية والقانونية.