الإعلان عن تعيين وائل جمعة مديرًا للكرة في الأهلي يرافقه تقارير حول توسيع شبكة المنشآت الطبية، صعوبات الري بسبب النفايات، سحب الشقق المغلقة عبر استهلاك الكهرباء، ونقاشات حول تعديل قانون الأحوال الشخصية، بالإضافة إلى مبادرة مسجد الفلاح في بريطانيا.

أعلن النادي الأهلي عن بدء وائل جمعة مهام عمله كمدير للكرة، مؤكدًا أنه سيعمل على تعزيز أداء الفريق وتطوير البنية التحتية للرياضة داخل النادي. وجاء هذا الإعلان في إطار سعي الإدارة إلى تجديد الكوادر الفنية والإدارية لضمان استمرارية النجاح وتحقيق الأهداف الطموحة للموسم القادم.

وقد أعرب المسؤولون عن النادي عن ثقتهم الكبيرة في قدرة جمعة على قيادة العملية الفنية وتحقيق نتائج إيجابية تعود بالنفع على المشجعين وتدعم مسيرة النادي في المنافسات المحلية والقارية. من جهة أخرى، صرح حسام عبد الغفار، متحدث وزارة الصحة، في مقابلة مع جريدة "الشروق" أن عدد المنشآت الطبية الخاصة المرخصة في البلاد وصل إلى 124 ألف منشأة، مضيفًا أن المواطن يُعَدُّ شريكًا فاعلًا في عمليات الرقابة لضمان جودة الخدمات الصحية.

وشدد المتحدث على أهمية التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتطبيق معايير السلامة والشفافية، مؤكدًا أن هذا النمو في عدد المنشآت يعكس توسعًا ملحوظًا في قطاع الصحة ويستدعي تحسين آليات المتابعة والتفتيش لضمان تقديم رعاية صحية متميزة لجميع المواطنين. وفي سياق متصل بجهود تحسين البيئة العامة، صرح وزير الري في مقابلة مع جريدة "الشروق" أن تراكم النفايات في مشاريع الري يعيق تدفق المياه ويسبب تلويثها، مشيرًا إلى أن تكلفة نقل المخلفات خلال العام الماضي بلغت 285 مليون جنيه.

وأوضح الوزير أن الحكومة اتخذت إجراءات عاجلة لتطهير القنوات وتحسين شبكة الصرف، مع التركيز على تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على نظافة المنشآت العامة، مؤكدًا أن هذه الجهود ستسهم في تحسين جودة المياه الزراعية وحماية الموارد الطبيعية. من ناحية السكن الاجتماعي، أعلن المسؤولون عن سحب الشقق المغلقة عبر تتبع استهلاك الكهرباء، حيث تم تحرير 12,700 محضر مخالفة لتقاضي المستحقات المستحقة من المستأجرين غير المتقيدين بالقوانين.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز شفافية توزيع الوحدات السكنية وضمان استغلالها بشكل عادل وفقاً للمعايير القانونية، مع الإشارة إلى أن هذه الإجراءات ستسهم في تقليل الفجوة بين الطلب والعرض في قطاع الإسكان. وفي ساحة التشريع، نفى النائب عاطف المغاوري، عضو مجلس النواب، وجود خلافات مذهبية وفقهية حول مشروع قانون الأحوال الشخصية للأسر المسلمة، مؤكداً أن المسألة أخلاقية وضميرية واقتصادية.

وأوضح المغاوري أن القانون الحالي، الصادر عام 1920، خضع لعدة تعديلات على مدار 106 سنوات، وأن اللجنة الرئاسية التي أُنشئت لإعداد مسودة القانون الجديد التي تضم 355 مادة قد أُرسلت إلى مجلس النواب، لكن لم يُجري أي نقاش حولها بعد. وأضاف أن إلغاء الطلاق الشفهي من بين المقترحات التي تسعى إلى توثيق جميع حالات الانفصال لضمان حقوق الطرفين، معتبرًا أن عدم تسجيل الطلاق قانونيًا يترك المرأة دون حماية قانونية رغم وقوع الطلاق شرعًا.

وقد لفت إلى تصريحات المستشار عبد الرحمن محمد، رئيس لجنة إعداد القانون، الذي أشار إلى أن هذه المسودة هي ملك للمجتمع المصري وتحتاج إلى حوار شامل لإثرائها وتعديلها قبل صدورها النهائي. وفي سياق ثقافي دولي، أشار مرصد الأزهر إلى مبادرة مسجد الفلاح في مدينة برمنغهام البريطانية التي تجسد الفهم الحقيقي لرسالة المساجد في الإسلام، حيث تُعَدُّ هذه المبادرة نموذجًا لتفاعل المجتمعات الإسلامية مع البيئة المحلية وتعزيز قيم التسامح والتعايش.

ويُظهر هذا النموذج كيف يمكن للمساجد أن تكون مركزًا للتواصل بين الثقافات، وتقديم خدمات اجتماعية وثقافية تخدم جميع أفراد المجتمع، مما يساهم في تعزيز الصورة الإيجابية للإسلام في الخارج





Shorouk_News / 🏆 13. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الرياضة الصحة العامة البيئة قانون الأحوال الشخصية المساجد الدولية

United States Latest News, United States Headlines