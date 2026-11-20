يلتقي الأهلي مع بيراميدز يوم الاثنين 23 نوفمبر في المباراة التي قد تحسم صدارة الدوري المصري، حيث يسعى الأحمر لتقليص الفارق مع المتصدر.

يواصل نادي الأهلي المصري استعداده المكثف لمواجهة الفريق القوي نادي بيراميدز ، التي تُقام ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز. وتكتسب هذه المواجهة أهمية بالغة في ظل الصراع الشديد على صدارة جدول المسابقة، حيث يسعى الفريق الأحمر إلى تحقيق نتيجة إيجابية تتيح له تقليص الفارق النقطي مع المتصدر. تنطلق المباراة يوم الاثنين الموافق 23 نوفمبر الجاري، في لحظة محورية من تاريخ الموسم الحالي.

تفاصيل موعد المباراة ومكان الانطلاق

تُقام مباراة الأهلي وبيراميدز يوم الإثنين 23 نوفمبر، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز. وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة. وتحظى المواجهة باهتمام جماهيري كبير، نظرًا لموقف الفريقين في جدول الترتيب الحالي، حيث تمثل المباراة فرصة مهمة للأهلي من أجل الاقتراب من القمة، بينما يسعى بيراميدز لمواصلة انتصاراته والحفاظ على صدارته للمسابقة.

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التكتيكات والمعدات الفنية للحسين عموتة

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية أمس الخميس، استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام بيراميدز. يأتي هذا الاستئناف في إطار البرنامج الفني والبدني الذي وضعه الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين للقمة المنتظرة. ومن المنتظر أن يعقد الحسين عموتة، المدير الفني للأهلي، جلسة فنية مع اللاعبين باستخدام الفيديو، لاستعراض الجوانب التكتيكية المتعلقة بالمباراة. يركز هذا التحضير على دراسة طريقة لعب المنافس بدقة، مع توضيح أبرز النقاط التي يسعى الجهاز الفني لاستغلالها خلال اللقاء لضمان التميز.

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الوضع النقطي وصراع الترتيب الحالي

يدخل الأهلي المباراة وهو يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 20 نقطة. حقق النادي الفوز في 6 مباريات وتعادل في مباراتين، دون أن يتلقى أي خسارة خلال الـ8 مواجهات التي خاضها حتى الآن. في المقابل، يتصدر بيراميدز جدول المسابقة برصيد 24 نقطة. حقق المتصدر العلامة الكاملة بالفوز في جميع مبارياته الثماني التي خاضها حتى الآن، مما يجعله الفريق الوحيد الذي لم يفقد أي نقطة.

تحليل أهمية النتيجة للفريقين

تكتسب المواجهة أهمية مضاعفة بالنسبة للأهلي، إذ يمنحه الفوز فرصة تقليص الفارق مع بيراميدز إلى نقطة واحدة فقط. يعتبر هذا التقارب النقطي حاسمًا في سياق المنافسة على اللقب. بينما يمثل الانتصار بالنسبة للفريق السماوي، نادي بيراميدز، خطوة مهمة لتعزيز موقعه في صدارة الدوري والابتعاد عن أقرب منافسيه. يعمل الجهاز الفني للأهلي على تجهيز اللاعبين بالشكل المناسب، خاصة أن المواجهة تأتي أمام منافس يقدم نتائج قوية منذ انطلاق الموسم الحالي.