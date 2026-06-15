الأمير فيصل يتواصل مع وزير الخارجية الإيراني لتأكيد الدعم للاتفاق الأمريكي-الإيراني وتعزيز استقرار المنطقة

خصّ الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية السعودي، مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، معربًا عن ترحيبه بالاتفاق الأمريكي-الإيراني ودعمه لاستعادة الأمن في مضيق هرمز وتعزيز التعاون الإقليمي

في تطور دبلوماسي ملحوظ، تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي اتصالًا هاتفيًا من نظيره الإيراني، وزير الخارجية عباس عراقجي، في إطار الجهود المتواصلة لإحلال السلام وإرساء استقرار دائم في المنطقة.

و opening the call, أبدى الأمير فيصل ترحيبه البالغ بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وإيران، والذي يهدف إلى وقف العمليات العسكرية وإطلاق مسار مفاوضات تفصيلية تهدف إلى إرساء اتفاق دائم يضمن أمان المنطقة والعالم. وأشاد الأمير بأدوار الوساطة التي لعبتها كل من باكستان وقطر، مؤكدًا أن تجاوب الطرفين الأمريكي والإيراني مع المبادرات الدبلوماسية كان العنصر الأساسي في تحقيق هذا التفاهم.

وفي ختام المكالمة، شدد صاحب السمو على ضرورة استعادة الأمن والحرية للملاحة في مضيق هرمز، مشيرًا إلى أن ذلك سيعزز استقرار حركة الشحن البحري ويصون مصالح دول المنطقة، مع التأكيد على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. تناولت المناقشة أيضًا المستجدات الإقليمية المتسارعة، حيث أشار الوزير السعودي إلى أهمية مواصلة الجهود المشتركة بين جميع الأطراف لتحقيق استقرار دائم ومستدام في منطقة الشرق الأوسط.

وقد تم الإعراب عن قلق مشترك بشأن استمرار القصف الإسرائيلي لجنوب لبنان، وهو ما جاء في ظل تجاهل الجيش الإسرائيلي للتفاهمات الأمريكية الأخيرة. كما أشار المسؤولون إلى أن الوضع في الأراضي الفلسطينية لا يزال متوترًا، داعين إلى رفع مستوى الهدوء وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة. وفي سياق موازٍ، شددت وزارة الخارجية الإماراتية على التزام جميع الأطراف ببنود الاتفاقية الجديدة، وعلى ضرورة وقف أي أعمال عدوانية قد تعرقل مسار السلام.

كما رحب الأردن بصدور الاتفاق بين أمريكا وإيران، معتبرًا إياه خطوة هامة لإنهاء الحرب وتفعيل محاور الشراكة الاستراتيجية بين الدول العربية والإقليمية. وعلى صعيد آخر، ناقشت جامعة الدول العربية سعيها لتوحيد التشريعات لمواجهة ظاهرة الإرهاب وخطاب الكراهية، معتبرة أن تنسيق الجهود القانونية والقضائية بين الدول العربية سيكون له أثر إيجابي في معالجة هذه التحديات.

في الوقت نفسه، أبدى وزير الخارجية السعودي إيمانه بأن أي اتفاق دائم سيتماشى مع المصالح الأمنية المشتركة لدول المنطقة، وأنه سيعزز من حرية التجارة البحرية ويعيد الثقة إلى مسار التنمية الاقتصادية. تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب كان قد هدد بإستئناف الهجمات العسكرية على إيران في حال فشل التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن البرنامج النووي الإيراني، مؤكدًا أن الاتفاق الذي تم توقيعه جاء على الرغم من اعتراض إسرائيل.

وتظل هذه التطورات تشكل محورًا رئيسيًا في المشهد الدولي، حيث تسعى جميع الدول إلى تجنب تصعيد الصراعات وتحقيق الحلول السلمية التي تخدم الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي





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