الأهلي يهزم الاتحاد السكندري ويتوج بطلا لدوري أليانز لكرة السلة

توج عمرو زهران لاعب الأهلي لكرة السلة بجائزة أفضل لاعب في دوري السوبر، بعد أن توج الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي ببطولة دوري السوبر، بعد الفوز على الاتحاد السكندري بنتيجة 77-76، في المباراة الرابعة التي جمعت بين الفريقين اليوم ضمن سلسلة «Best Of 5» للدور النهائي. وتهنئة الخطيبوجه محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، التهنئة للاعبي الفريق الأول لكرة السلة والجهاز الفني والإداري والطبي؛ عقب ‏التتويج بدوري السوبر للمرة الثانية على التوالي، ‏والحصول على البطولة الثالثة هذا الموسم، بعد الفوز بكأس ‏السوبر ‏المصري ودوري المرتبطة لكرة السلة.

