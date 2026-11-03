الأهلى يتصدر كأس عاصم بمواجهة المقاولون العرب بهدف بن شرقى

فوز الأهلي الكاسح على المقاولون العرب بهدف نظيف من أشرف بن شرقى في الدقيقة 93، ليحتل صدارة المجموعة الثالثة في كأس عاصم برصيد 6 نقاط.

حقق ال نادي الأهلي فوزاً حاسماً وقاتلاً على فريق المقاولون العرب بهدف واحد نظيف، في إطار الجولة الثانية من بطولة كأس عاصم. أُقيمت المباراة على استاد القاهرة الدولي، حيث سيطر الأهلي على مجريات اللعب وسجل هدف الفوز في اللحظات الأخيرة. هذا الفوز مكّن الأهلي من التربع على صدارة المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط كاملة.

تفاصيل المباراة وهجمة الأهلي المكثفة

بدأت المباراة بشكل متوازن بين الفريقين، حيث سيطر الأهلي على وسط الملعب، بينما اعتمد المقاولون العرب على الهجمات المرتدة عبر إدريسا تيام. هدد الأهلي مرمى المقاولون العرب في الدقيقة 17 بتسديدة قوية تصدى لها محمود أبو السعود بنجاح. وفي المقابل، حاول إدريسا مباغتة حراسة حمزة علاء بتسديدة قوية، لكن هادي رياض تصدى لها.

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أهدر محمد عبد الله فرصة انفراد مؤكدة بالحارس محمود أبو السعود في الدقيقة 21، بعد تمريرة رائعة من طاهر محمد. وسدد المغربي سفيان بنجديدة تسديدة قوية في الدقيقة 33 كادت تكون الهدف الأول، لكن الكرة خرجت خارج المرمى. وفي الدقيقة 42، حرم محمود أبو السعود والقائم محمد هاني الأهلي من التقدم، بعد التصدي لتسديدة من خارج المنطقة.

أهدر محمود صلاح فرصة هدف مؤكد في الدقيقة 48، بعد أن استلم الكرة من متابعة هجمة سفيان بنجديدة، لكنه وضعها بجوار القائم الأيمن. وفي الدقيقة 54، حرم القائم طاهر محمد طاهر من تسجيل الهدف الأول بعد تصدي قوي، مما أدى إلى استمرار التعادل السلبي حتى نهاية الشوط الأول.

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التدريبات والتغييرات战术ية للفريقين

أجرى مدرب الأهلي الحسين عموتة تغييرين في الدقيقة 62، حيث خرج محمد عبد الله ومحمود صلاح، ونزل مكانهما أشرف بن شرقى ومحمد مجدى أفشة. ثم دفع عموتة بعلي محمود بدلاً من أحمد رضا في الدقيقة 76. حاول أشرف بن شرقى خطف هدف التقدم في الدقيقة 81 بعد عرضية رائعة من طاهر محمد طاهر، إلا أن مدافع المقاولون العرب أبعدها قبل رأسية بن شرقى.

في الدقيقة 87، دفع عموتة بالثنائي منصف بقرار وعمر سيد معوض بدلاً من سفيان بنجودة وطاهر محمد طاهر، في محاولة يائسة لإضافة هدف ثاني. كانت هذه التغييرات هي المؤشرات الأخيرة على جدية الأهلي في حسم المباراة لصالحه قبل نهاية الوقت الأصلي.

هدف الفوز وتأثيره على ترتيب المجموعة

سجل المغربي أشرف بن شرقى هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 93، مستغلاً عرضية بالمقاس من محمد هاني، ليوثق رأسه في شباك المقاولون العرب. بهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 6 نقاط، محتلاً صدارة المجموعة الثالثة بثقة. بينما توقف رصيد المقاولون العرب، صاحب المركز الثاني، عند 3 نقاط فقط.

يواصل الأهلي سعيه نحو تحقيق الألقاب بكأس عاصم، بينما يواجه المقاولون العرب مهمة صعبة للحفاظ على ترتيبهم في المجموعة. المباراة كانت نموذجاً للتحكم الكروي من الأهلي، الذي نجح في حسم النتيجة رغم صعوبة دفاعات الخصم.