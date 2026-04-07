الأهلي يتعثر بالتعادل أمام سيراميكا.. الشناوي يُطرد والجدل يحيط بالمباراة

تعادل الأهلي مع سيراميكا كليوباترا 1-1 في مباراة شهدت طرد محمد الشناوي واحتجاجات على التحكيم، مما يعقد موقف الأهلي في المنافسة على لقب الدوري المصري.

تعرض محمد الشناوي ، حارس مرمى النادي الأهلي ، لل طرد بعد نهاية مباراة فريقه أمام سيراميكا كليوباترا ، والتي انتهت بال تعادل الإيجابي 1-1 في الدوري المصري الممتاز. أثار هذا ال طرد جدلاً واسعاً وتساؤلات حول أسباب القرار، خاصة بعد انتهاء ال مباراة . وقد كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، عبر حسابه على فيسبوك عن سبب ال طرد ، موضحاً أن الشناوي تم طرد ه بسبب اعتراضه على قرارات حكم ال مباراة . هذا ال تعادل يعقد موقف الأهلي في صراع المنافسة على لقب الدوري، حيث فقد الفريق نقطتين ثمينتين في سباق البطولة.

المباراة أقيمت على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة التتويج باللقب في دوري Nile. بدأ اللقاء بتقدم سيراميكا كليوباترا بهدف سجله فخري لاكاي في الدقيقة 40 من الشوط الأول، مستغلاً خطأً من الحارس مصطفى شوبير، مما منح سيراميكا الأفضلية قبل نهاية الشوط الأول. وبعد بداية الشوط الثاني، كثف الأهلي من هجومه بحثاً عن هدف التعادل، معتمداً على تغييرات هجومية وزيادة الضغط على مرمى سيراميكا. في المقابل، ركز سيراميكا على التنظيم الدفاعي والاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة، في محاولة للحفاظ على تقدمه وخطف هدف ثانٍ. في الشوط الثاني، تمكن ياسر إبراهيم من تسجيل هدف التعادل للأهلي في الدقيقة 81، بعد ضغط هجومي مكثف من جانب الأهلي طوال الشوط الثاني. استغل إبراهيم إحدى الكرات داخل منطقة الجزاء ليضعها في الشباك، ويعيد المباراة إلى نقطة البداية. هذا الهدف أعاد الأمل للأهلي في تحقيق الفوز، لكن المباراة انتهت بالتعادل. شهدت الدقائق الأخيرة من المباراة جدلاً كبيراً، بعد رفض الحكم محمد وفا احتساب ركلة جزاء لصالح الأهلي، بعد لمسة يد على مدافع سيراميكا. هذا القرار أثار استياء لاعبي الأهلي وجماهيره، وأضاف إلى أجواء الإثارة والتوتر في المباراة. التعادل أثر بشكل كبير على حظوظ الأهلي في المنافسة على لقب الدوري، في حين أن سيراميكا كليوباترا حقق نتيجة إيجابية أمام أحد أبرز المنافسين. تُظهر هذه المباراة مدى المنافسة الشديدة في الدوري المصري هذا الموسم، وأهمية كل نقطة في سباق اللقب. أداء الأهلي في الشوط الثاني، على الرغم من التعادل، أظهر قدرة الفريق على العودة في المباراة والضغط لتحقيق الفوز. ومع ذلك، فإن الأخطاء الدفاعية وتراجع التركيز في بعض الأحيان، بالإضافة إلى القرارات التحكيمية، قد تكلف الفريق غاليًا في سباق الدوري. يجب على الجهاز الفني للأهلي معالجة هذه النقاط والعمل على تحسين الأداء في المباريات المقبلة، لتعزيز فرص الفريق في المنافسة على اللقب. بينما سيراميكا كليوباترا، قدم مباراة قتالية منظمة، وأثبت قدرته على منافسة الفرق الكبيرة. النتيجة تعكس التوازن النسبي بين الفريقين في هذه المباراة، وتشير إلى أن المنافسة على اللقب ستكون محتدمة حتى النهاية





