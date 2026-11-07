الأهلي يعلن التشكيلة المتوقعة لمواجهة السكة الحديد في كأس مصر

أعلن مدرب الأهلي الحسين عموتة عن تشكيلة فريقه لمواجهة السكة الحديد في دور الـ32 من بطولة كأس مصر، على استاد القاهرة الدولي.

أعلن المغربي الحسين عموتة المدير الفني لفريق ال نادي الأهلي الأول لكرة القدم، عن قائمة اللاعبين المعينين للمشاركة في مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي السكة الحديد. تأتي هذه المباراة ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر ، وهي المرحلة الحاسمة التي تتقدم منها الفرق نحو الأدوار المتقدمة.

تفاصيل مباراة السكة الحديد والأهلي

تقام المباراة المقررة بين الطرفين مساء اليوم السبت في الثامنة بتوقيت مساء على استاد القاهرة الدولي الكبير. يهدف النادي الأهلي للفوز في هذا اللقاء لضمان التأهل إلى دور الـ16، حيث سيواجه الفائز في هذه المواجهة الفريق المتأهل من اللقاء بين منتخب السويس وتروجت أو دلفي، حسب النتائج النهائية لهذه المباريات الجانبية.

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التشكيلة الأساسية للمباراة

حدد عموتة قائمة اللاعبين الأساسيين الذين سيخوضون غمار المباراة، حيث يبدأ اللاعب محمد مجدي أفشة في وسط الملعب، متعاوناً مع أحمد رضا وعمر الساعي في دعم خط الوسط. يعتمد المدرب على خبرة هؤلاء اللاعبين في صياغة هجمات الفريق وضبط الإيقاع طوال شوطي المباراة.

البدلاء واللاعبون المحجوزون

يجلس على مقاعد البدلاء مجموعة من اللاعبين المهمين الذين قد يدخلون المباراة خلال فترات الاستبدال، وهم حمزة علاء وهادي رياض وسفيان بنجيدة وأكرم توفيق. كما يشمل قائمة البدلاء كل من حسين الشحات وعلي محمود وكريم فؤاد ومحمد عبد الله، ليتمتع المدرب بمرونة تكتيكية عالية.

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حضور محمود صلاح والمجددين

يضم التشكيلة المتوقعة نجم الفريق الدولي محمود صلاح بالإضافة إلى اللاعب محمود صلاح، اللذين يُتوقع أن يلعبوا دوراً محورياً في هجمات النادي. يتطلع الجمهور والمشجدين إلى رؤية هذه الأسماء تحت قبة الاستاد الدولي لتقديم أداء مميز يضمن الفوز ويحافظ على هيبة النادي في البطولات المحلية.

الآفاق المستقبلية للبطولة

يُعد الفوز في هذه الجولة خطوة ضرورية للوصول إلى دور الـ16، حيث سيستقبل الفائز من مباراة الأهلي والسكة الحديد الفريق الآخر المتأهل من مواجهات منتخب السويس وتروجت أو دلفي. يركز الجميع على تحقيق الانتصار لضمان استمرار المسيرة في البطولة والحصول على اللقب المرموق.