الإدارة الأهلاوية تتسابق لتحديد خليفة الحسين عموتة بعد الهزيمة أمام بيراميدز، حيث يبرز عماد النحاس وحسام البدري ومحمد شوقي كخيارات رئيسية بقيادة الفريق.

تسارع إدارة نادي الأهلي المصري نحو اتخاذ قرار مصيري بشأن المصير المهني للمدرب المغربي ال حسين عموتة ، وسط توقعات بقرار إقالته حال الاستقرار على ذلك خلال الاجتماعات الطارئة التي تعقدها اللجان الإدارية لتقييم الأداء الرياضي الحالي. ويشير السياق الراهن إلى أن عماد النحاس ، المدير الفني الحالي لفريق الوحدات الأردني، يُعد أبرز المرشحين لخلافة عموتة في القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم، مما يعكس حاجة النادي الماسة لتغيير جذري في المنظومة التدريبية.

وبموازاة اسم عماد النحاس، تطرح الإدارة اسمي المدرب المصري المحنك حسام البدري والمدرب الشاب محمود شوقي كخيارات قوية على طاولة النقاشات العاجلة، في ظل تصاعد حدة غضب الشارع الرياضي والجماهير عقب الحادثة المؤلمة التي وقعت على استاد القاهرة الدولي. وكان السقوط الكاسح أمام نادي بيراميدز بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز لموسم 2026-2027، هو الشرارة التي أشعلت أزمة الثقة بين الإدارة والإطار الفني الحالي.

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تفاصيل الهزيمة وآثارها على الترتيب

انتهت مواجهة النادي الأهلي ونادي بيراميدز بفوز كاسح للضيوف بنتيجة ثنائية نظيفة، مما أحدث ارتباكا شديدا في صفوف الجماهير والمتابعين الذين توقعوا رد فعل عنيف من الفريق الأحمر في ملعبه. وسجل كريم حافظ هدف التقدم للأهلي عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 32، قبل أن يرد النادي المظيلي بجوهرين مباغتين، حيث سجل مصطفى فتحي الهدف الثاني في الدقيقة 48، لتنتهي الشوط الأول والثاني بفوز بيراميدز المطلق.

وبعد صافرة الحكم، تجمد رصيد النادي الأهلي عند 20 نقطة فقط، ليحتل المرتبة الثالثة في ترتيب جدول الترتيب، وهو مركز غير مستقر بالنظر للأداء الضعيف الذي ظهر عليه اللاعبون. وعلى الجانب الآخر، تواصل نادي بيراميدز مسيره الصعودي الثابت بجمع 27 نقطة، محققا العلامة الكاملة في جولات هذا الموسم، مما يعزز من مكانته الصدارة ويفصله عن الأهلي بفارق seven نقاط كبيرة.

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معطيات الأسماء المطروحة للخلافة

يعتمد قرار اختيار المدرب البديل على عوامل استراتيجية دقيقة، حيث يستند طرح أسماء أبناء النادي والخبرات العربية في هذا التوقيت الحاسم إلى قدرات هؤلاء المدربين المعروفة. يتمتع حسام البدري بخبرات طويلة وسجلات حافلة بالنجاحات مع النادي الأحمر، مما يجعله خيارا آمنا وسريعا لإعادة الانضباط والهيبة للفريق في ظل الضغوط الهائلة.

من جانبه، يمتلك المدرب محمد شوقي رؤية فنية حديثة وطموحا عاليا قد يكون العامل الأساسي في تجديد دماء اللعب وإضافة لمسات إبداعية تحتاجها التشكيلة الحالية. أما عماد النحاس فيجمع بين معرفته الدقيقة بأجواء القلعة الحمراء وتجاربه الناجحة في الكرة العربية وفي بداياته مع الأهلي، مما يجعله مرشحاً قويا للتعامل مع الأزمات وإعادة بناء الثقة بسرعة.

الضغوط والخطوات القادمة للإدارة

ترى الإدارة العليا في النادي أن القدرة على التعامل السريع مع الأزمات وإعادة الانضباط النفسي والريضي للاعبين هي العوامل الحاسمة في اختيار الخليفة المناسب لحسين عموتة. يواجه الفريق ضغوطا كبيرة لتدارك الفارق النقطي ومحاولة اللحاق بصرافة الترتيب، خاصة مع استمرار أداء بيراميدز المتميز وعدم ظهور علامات ضعف واضحة على المنافس.

تتجه أنظار الجميع الآن إلى الاجتماعات العاجلة التي تعقدها الإدارة لتقييم الموقف بشكل نهائي، حيث من المتوقع أن يتم الإعلان عن القرار بشكل رسمي في أقرب وقت ممكن. ستعكس الخطوة القادمة طبيعة التوجه الإداري للنادي، سواء كان سيعتمد على الخبرة التقليدية represented in حسام البدري أو عماد النحاس، أم سيختار مسار التغيير والتجديد عبر منح الثقة لمحمود شوقي في قيادة سفينة الفريق الأحمر.