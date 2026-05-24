الأهلي لكرة السلة يواجه فيلا دي داكار في موقعة حاسمة للتأهل لنصف نهائي الدوري الأفريقي

تفاصيل مواجهة الإياب المرتقبة بين النادي الأهلي وفيلا دي داكار السنغالي في ربع نهائي البطولة الأفريقية لكرة السلة المقامة في رواندا، مع استعراض قائمة الفريق ومشواره في البطولة.

يستعد الفريق الأول ل كرة السلة ب النادي الأهلي لخوض واحدة من أهم مواجهاته القارية في المرحلة الحالية، حيث يلتقي الفريق بقيادة مديره الفني القبرصي الخبير لينوس جافريال مع نظيره فريق فيلا دي داكار السنغالي في مباراة الإياب الحاسمة ضمن منافسات ربع نهائي بطولة الدوري الأفريقي ل كرة السلة ، والتي تستضيفها حاليا دولة رواندا .

وتأتي هذه المباراة في وقت يسعى فيه المارد الأحمر لتصحيح المسار والعودة بقوة إلى المنافسة على اللقب الأفريقي الغالي، بعد أن شهدت مباراة الذهاب صراعا شرسا انتهى بخسارة الفريق الأهلي بنتيجة 90-93، وهي نتيجة جعلت من مباراة الإياب بمثابة نهائي مبكر يتطلب تركيزا عاليا وجهدا مضاعفا من جميع اللاعبين. ولتحقيق التأهل إلى الدور نصف النهائي، يدرك الجهاز الفني واللاعبون أن الفوز وحده لا يكفي، بل يجب أن يكون الفوز بفارق 4 نقاط على الأقل لضمان العبور إلى المربع الذهبي وتجاوز العقبة السنغالية الصعبة التي أثبتت قوتها في مواجهة الذهاب.

من الناحية الفنية والتكتيكية، يعمل المدرب لينوس جافريال على دراسة نقاط ضعف الخصم السنغالي بدقة متناهية، معتمدا على مجموعة من العناصر الوطنية والمحترفة التي تمتلك الخبرة الكافية للتعامل مع ضغوط المباريات الإقصائية. وتضم قائمة الفريق نخبة من أبرز نجوم كرة السلة المصرية مثل إيهاب أمين، وعمر طارق، وعمرو الجندي، وأحمد أبو العلا، بالإضافة إلى القوة الضاربة المتمثلة في المحترفين زاك لوفتون، وجوناثان جوردن، وكيفن مورفي، وأوسايي أوسيفو، ونوني أوموت، فيما يكمل القائمة يوسف الغايش وعمرو زهران وإبراهيم زهران.

ومن المتوقع أن يشهد اللقاء اعتماد الأهلي على الضغط العالي في مناطق دفاع الخصم ومحاولة استغلال التفوق البدني تحت السلة، مع التركيز على دقة التصويبات الثلاثية التي قد تكون مفتاح الفوز في هذه المباراة المصيرية. وتترقب الجماهير الحمراء هذه المواجهة التي ستنطلق في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، حيث سيتم نقل أحداثها مباشرة عبر قناة أون سبورت Max وقناة نسمة التونسية، مما يتيح للملايين متابعة هذا التحدي القاري الكبير.

وبالنظر إلى مشوار النادي الأهلي في هذه النسخة من الدوري الأفريقي، نجد أن الفريق مر بمحطات متباينة أظهرت مدى قدرته على الصمود والعودة من جديد. بدأت الرحلة في التصفيات المؤهلة للنهائيات بتعثر صعب أمام فريق الإفريقي التونسي بنتيجة 69-68، إلا أن هذا الإخفاق كان بمثابة نقطة تحول دفعت الفريق لتحقيق سلسلة من أربعة انتصارات متتالية أعادت الثقة للاعبين.

وقد نجح الأهلي في تخطي فيلا دي داكار السنغالي في لقاء سابق بنتيجة 76-72، ثم واصل تألقه بالفوز على ماكتاون فلايرز النيجيري بنتيجة 89-80، وتجاوز جي سي كينجز الإيفواري بنتيجة عريضة وصلت إلى 85-65، قبل أن يختتم مشواره في التصفيات بانتصار ثمين على الفتح الرباطي المغربي بنتيجة 77-71. هذا الأداء القوي مكن الأهلي من احتلال المركز الثاني في مجموعة الصحراء برصيد أربعة انتصارات مقابل هزيمة واحدة، ليحجز بذلك بطاقة التأهل للنهائيات في رواندا.

والآن، يقف الفريق أمام الاختبار الأصعب الذي يتطلب تكاتفا جماعيا وروحا قتالية عالية للعودة إلى المسار الصحيح وتحقيق حلم التتويج باللقب القاري، وسط آمال كبيرة بأن تبتسم الكرة السلة الحمراء للاعبي الأهلي في هذه الموقعة الأفريقية الكبرى





