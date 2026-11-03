الأهلي يستضيف المقاولون العرب في كأس عاصمة مصر وسط ضغوط على عموتة

يلتقي الأهلي مع المقاولون العرب في الثامنة من مساء اليوم على استاد القاهرة ضمن منافسات كأس عاصمة مصر. تحليل لأداء الفريقين والغيابات المؤثرة في مباراة كلاسيكيات الدوري المصري.

يواجه النادي الأهلي ضيفه المقاولون العرب ، في الثامنة من مساء اليوم الإثنين، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر. وتعد هذه المباراة واحدة من أقدم وأكبر مواجهات الكرة المصرية في التاريخ، وتأتي بعد قرابة الشهر ونصف من اللقاء الذي جمع الفريقين في الدوري، والذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق. يسعى الأهلي من خلال هذا اللقاء لتعويض نتائج الدوري واستعادة ثقة الجماهير التي شعرت بخيبة أمل من الأداء الأخير للفريق.

ترتيب المجموعات وأداء الفريقين

يتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب المجموعة الثالثة في بطولة كأس عاصمة مصر، وذلك بعد فوزه العريض في الجولة الأولى أمام فريق بترول أسيوط بنتيجة كبيرة تبلغ خمسة أهداف دون رد. وفي المقابل، يحتل المقاولون العرب المركز الثاني في ذات المجموعة، متقدمًا بفارق الأهداف نتيجة فوزه في جولة الافتتاح على فريق الجونة بنتيجة هدفين صفر.

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تعتبر مباراة اليوم فرصة ذهبية للأهلي لترسيخ الصدارة، بينما يسعى المقاولون العرب لمحاولة مفاجأة الفريق الكبير والحصول على نقاط هامة تعزز موقعه في التصفيات. التوتر في المباراة المرتقب يتزايد مع تداخل التوقعات بين تاريخ كلا الفريقين الطويل في المواجهات المباشرة، والنتائج الأخيرة التي سجلها كل منهما في البطولة الحالية.

القرار التكتيكي لعموتة وغيابات كبيرة

يسعى النادي الأهلي بقيادة المدير الفني المغربي الحسين عموتة لتحقيق الفوز في هذا الموعد المصيري، ويعوض التعادل الذي حدث في الدوري. يحاول عموتة استرضاء الجماهير الغاضبة التي هاجمته بشكل حاد خلال المباراة الأخيرة أمام فريق مودرن سبورت، وتطالب برحلته رغم بدايته الجيدة مع النادي. حقق المدرب المغربي تسعة انتصارات وتعادلين فقط في المباريات الأحد عشر الأولى التي أشرف فيها على تدريب الفريق، مما زاد من الضغط عليه.

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ومن المنتظر أن يمنح المدرب المغربي الفرصة لعدد كبير من البدلاء واللاعبين الشباب في مواجهة اليوم أمام المقاولون العرب. من المتوقع أن يظهر حمزة علاء في حراسة مرمى الفريق بدلاً من الحراس الأساسيين، في خطوة قد تغير من ديناميكية اللعب الدفاعية للأهلي. يستبعد عموتة اثني عشر لاعبًا من قائمة الأهلي لمباراة اليوم، وعلى رأسهم اللاعب إمام عاشور الذي يواصل الغياب لأسباب فنية.

يعود غياب إمام عاشور نتيجة لتراجع مستواه وتكاسله في الملعب خلال المباريات الأخيرة، مما دفع الإدارة فنياً لاستبعاده. كما يغيب عن القائمة كل من محمد الشناوي ومروان عطية وأحمد مصطفى زيزو وعمر الساعي وتوفيق محمد، وذلك في إطار خطة النادي لإراحة عدد من اللاعبين الأساسيين قبل مواجهة فريق السكة الحديد المهمة في دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

قائمة الغيابات الجديدة والعودة

يستمر غياب كل من عمرو الجزار وأقطاي عبد الله وكريم الدبيس بسبب الإصابات التي تعوق مشاركتهم في المباراة. بالإضافة إلى ذلك، يغيب حسين الشحات الذي اشتكى من آلام في البطن، بينما يغيب رضا سليم وأحمد خالد كباكا لأسباب فنية مرتبطة باقتراب رحيلهما عن النادي في شهر يناير المقبل. هذه القائمة الطويلة من الغيابات تخلق تحديات كبيرة أمام التشكيلة المتوقعة.

شهدت القائمة الجديدة عودة اللاعبين محمد هاني وياسر إبراهيم وعلي محمود، الذين انضموا مرة أخرى لدائرة المدرب الفني. كما دخل ثلاثة لاعبين من فريق الشباب هم رأفت محمد ومحمد عبد الله وعمر سيد معوض، مما يعطي دفعة للشباب داخل صفوف الفريق الأول. هذه الخطوة تعكس رغبة النادي في الاعتماد على الموارد الداخلية وتجديد الدماء في ظل الظروف الحالية.

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تاريخ كلاسيكيات الأهلي والمقاولون العرب

تعتبر مباراة الأهلي والمقاولون العرب من كلاسيكيات الدوري المصري الممتاز، حيث لعب الفريقان ثمانين وأربعين مباراة في تاريخ مواجهاتهما بالدوري منذ صعود المقاولون العرب موسم 1978-1979. كانت المباراة الأولى بينهما يوم 29 أكتوبر 1978، وانتهت بالتعادل بدون أهداف، بينما كانت آخر مباراة في 5 مارس 2006 وانتهت بفوز الأهلي ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

أحرز للأهلي في هذه المباراة الأخيرة كل من محمود حسن تريزيجيه وإمام عاشور وإبراهيم القاضي الذي سجل هدفاً عكس مرماه. وخلال هذه المباريات المجيدة فاز الأهلي في 60 مباراة، وفاز المقاولون العرب في سبع مباريات فقط، وتعادل الفريقان في 17 مباراة. أحرز لاعبو الأهلي 150 هدفاً وتلقى شباكهم 48 هدفاً، مما يعكس هيمنة الفريق الكبير على هذه الثنائية.

أكبر نتيجة في لقاءات الفريقين كانت فوز الأهلي بنتيجة ستة أهداف مقابل هدفين في موسم 2002-2003. كما حقق الأهلي فوزاً بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف واحد ثلاث مرات في مواسم 1988-1989 و2006-2007 و2010-2011. كما فاز بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدفين في موسم 2017-2018، وبنتيجة أربعة أهداف صفر في موسم 2023-2024، وبنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد ثلاث مرات في مواسم 1980-1981 و2007-2008 و2022-2023.

هدافو الكلاسيكو التاريخيين

يأتي أحمد بلال في صدارة هدافي الأهلي في لقاءات الفريقين برصيد سبعة أهداف، متقدماً على حسام حسن ومحمد أبو تريكة اللذين سجل كل منهما ستة أهداف. ثم يأتي في المرتبة التالية كل من علاء إبراهيم وطاهر محمد طاهر وعبدالله السعيد، حيث سجل كل منهم أربعة أهداف في هذه المواجهات التاريخية. هذه الأرقام ترسم صورة واضحة عن الهيمنة الهجومية للأهلي عبر العقود الماضية.