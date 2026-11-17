تبدأ الأمم المتحدة في جنيف مشاورات حول قواعد ملزمة للأسلحة ذاتية التشغيل، حيث تصوت 163 دولة لصالح التنظيم بينما تعارض الولايات المتحدة وروسيا إجراءات سريعة، في ظل مخاوف من مخاطر مدنية.

تبدأ الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ، اعتباراً من يوم الاثنين، مشاورات مكثفة في جنيف بشأن إمكانية بدء مفاوضات رسمية لوضع قواعد ملزمة تنظم استخدام أنظمة الأسلحة ذاتية التشغيل. يهدف هذا الجهد الدبلوماسي الطموح إلى معالجة المخاوف المتزايدة国际社会 من الاستخدام المتوسع لهذه التقنيات في ساحة المعركة، خاصة مع التطور السريع لذكاء اصطناعي.

موقف الدول الداعم للتنظيم العسكري

كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد تبنت، خلال جلساتها الشهر الماضي، قراراً قوياً يدعو إلى التفاوض الجاد بشأن قواعد تحكم هذه الأسلحة، حيث صوتت لصالحه أغلبية ساحقة بلغ عددها 163 دولة. تعكس هذه النتيجة ضغطاً دولياً كبيراً نحو تنظيم هذه التقنية، حيث ترى هذه الدول أن التشديد على القواعد ضروري كما هو الحال في مجالات أخرى مثل الأسلحة النووية.

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ومع ذلك، أظهرت الدول التي تمتلك تقنيات متقدمة في هذا المجال تردداً واضحاً، حيث عارضت خمس دول فقط الخطوة، وهي الولايات المتحدة وروسيا وبيلاروس وإسرائيل وكوريا الشمالية. من جانبه، امتنع تسع دول أخرى عن التصويت، بما في ذلك الصين وإيران والمملكة العربية السعودية، مما يعكس تعقيد الموقف الدولي.

مخاوف المنظمات الحقوقية والإنسانية

شددت اللجنة الدولية للصليب الأحمر على أن الحاجة إلى تنظيم هذه الأسلحة اكتسبت طابعاً ملحا جديداً، وذلك في ضوء التطورات الهائلة التي يشهدها مجال الذكاء الاصطناعي. وأوضح لوران جيزيل، رئيس وحدة الأسلحة وسير العمليات العدائية في اللجنة، أن الفجوة التنظيمية الحالية تمثل تهديداً حقيقياً يتطلب تدخلاً فورياً من المجتمع الدولي لضمان الإنسانية في الحروب.

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بدورها، حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش من أن فشل اجتماع مؤتمر الاستعراض الشامل لاتفاقية الأسلحة التقليدية في اتخاذ إجراءات حاسمة سيترك المدنيين معرضين للخطر بشكل كبير. وتطالب هذه المنظمات غير الحكومية بوضع إطار زمني مدته عام واحد فقط لاتخاذ الإجراءات الضرورية، بدلاً من التسويف الذي قد يفاقم الأزمات.

الخيارات المقترحة والجدول الزمني

تباينت المقترحات بين الأطراف، حيث اقترحت الولايات المتحدة عملية تدريجية تستمر لخمس سنوات لوضع آلية غير ملزمة، بينما يصر حلفاؤهم في بعض الحالات أو المنظمات على سرعة اتخاذ القرار. وفي خطوة سابقة عام 2023، دعا الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش ورئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ميريانا سبولياريتش إيغر، الدول إلى النظر في حظر كامل لهذه الأسلحة قبل عام 2026.

وتتبنى اللجنة الدولية للصليب الأحمر موقفاً واضحاً يدعو إلى حظر فئتين محددتين من الأسلحة ذاتية التشغيل، هما تلك التي لا يمكن التنبؤ بسلوكها، وتلك المصممة أو المستخدمة لاستهداف البشر مباشرة. يظل التحدي قائماً في سد الفجوة بين الطموح الإنساني والواقع الجيوسياسي، خاصة مع استمرار الدول المنتجة لهذه التقنيات في اختبار قدراتها.

تطورات التكنولوجيا ومستقبل المحادثات

تشهد الساحة العسكرية تحديات تقنية متسارعة، كما أظهرت كوريا الشمالية الأسبوع الماضي عندما تباهت بنظام طوربيد جديد مدعوم بالذكاء الاصطناعي. هذا التطور يضيف طبقة أخرى من التعقيد للمفاوضات، حيث تسعى القوى العظمى إلى موازنة الابتكار التكنولوجي مع المخاوف الأخلاقية.

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يرى محللون دوليون أن فرصة التوصل إلى اتفاق ملزم خلال الاجتماع الجاري في جنيف مستبعدة، نظراً للمعارضة القوية من القوى الكبرى. رغم ذلك، تظل هذه المحادثات خطوة ضرورية لفتح حوار دولي قد يؤدي، على المدى الطويل، إلى وضع ضوابط صارمة تحمي المدنيين وتضمن الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا في النزاعات المسلحة.