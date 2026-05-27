تقرير حول معاناة الأهلي في تأمين جهاز فني جديد، حيث حالت العوائق المالية دون التعاقد مع البرازيلي بريكليس تشاموسكا، في ظل تراجع نتائج المدرب الحالي ييس توروب واقتراب رحيله.

يواجه النادي الأهلي أزمة في تدعيم جهازه الفني خلال الفترة المقبلة، حيث تتردد أنباء عن رغبة الإدارة في التعاقد مع ال مدرب البرازيلي بريكليس تشاموسكا ، المدير الفني السابق لفريق التعاون السعودي، لخلافة الدنماركي ييس توروب الذي يقترب من الرحيل.

لكن المصادر تشير إلى أن المفاوضات تواجه عقبات مالية كبيرة، إذ يطلب تشاموسكا راتبا مرتفعا يصعب على إدارة الأهلي توفيره في الوقت الحالي. كما أن الأندية السعودية الأخرى دخلت على خط المنافسة للحصول على خدمات المدرب البرازيلي، مما يزيد من صعوبة المهمة. وفي الوقت نفسه، يعاني الأهلي من تراجع نتائجه تحت قيادة توروب، حيث خرج الفريق من دوري أبطال أفريقيا وفقد نقاطا مهمة في الدوري المحلي، مما وضع المدرب تحت ضغط كبير وأثار شكوك الجماهير والإدارة حول مستقبله.

ويواصل الأهلي البحث عن حلول سريعة لإنقاذ الموسم، وسط تقارير تؤكد أن إدارة النادي بدأت في تقييم الخيارات المتاحة. رغم الإنجاز المبكر بتحقيق كأس السوبر المصري، إلا أن الفريق فقد توازنه تدريجيا، وسجل تراجعا في الأداء الدفاعي والهجومي، مما أثر على نتائجه في المباريات الحاسمة. ويبدو أن المدرب الدنماركي لم ينجح في التعامل مع ضغط المباريات وكثرة الإصابات، وهو ما دفع الإدارة إلى التفكير في التعاقد مع مدرب جديد يتمتع بخبرات في المنطقة العربية.

ويتميز تشاموسكا بسجل حافل مع فرق سعودية وقطرية، وهو ما يجعله خيارا مغريا، لكن العائق المالي يبقى أكبر تحدٍ أمام إتمام الصفقة. وفي سياق متصل، يعيش جمهور الأهلي حالة من القلق بسبب تراجع المستوى الفني للفريق، وتزايد الانتقادات للمدرب الحالي. ورغم أن توروب بدأ مشواره مع الفريق بثقة كبيرة ونتائج إيجابية، إلا أن الضغوط والنتائج السلبية المتتالية جعلت أيامه تبدو معدودة. ويواجه الأهلي أزمة حقيقية في اختيار البديل المناسب، خاصة أن المدربين المتاحين بأسعار معقولة ليسوا بالكفاءة المطلوبة.

وتواصل الإدارة مساعيها لحل الأزمة، مع بقاء ملف المدرب الجديد محل نقاش في الأوساط الرياضية. ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة تطورات جديدة في هذا الملف، حيث يسعى الأهلي إلى حسم مصير الجهاز الفني قبل فترة الانتقالات الشتوية. ويبقى السؤال الأهم: هل يتمكن الأهلي من تجاوز هذه العقبة المالية والتعاقد مع تشاموسكا، أم سيواصل مع توروب في محاولة لتعويض الخسائر؟ الإجابة ستحدد ملامح الموسم الحالي لفريق القرن





