الأمم المتحدة تنظم فعاليات ضخمة في نيويورك وجنيف ونيروبي لتخليد الذكرى الـ77 لقرار التقسيم رقم 181 وتعزيز حق تقرير المصير لدولة فلسطين.

تحتفي المنظمة الدولية اليوم الأحد 29 نوفمبر، باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني ، تزامناً مع مرور الذكرى السنوية لاعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 181 لعام 1947 الخاص بتقسيم فلسطين. تأتي هذه المناسبة السنوية لتؤكد على استمرار دعم الشرعية الدولية للحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، ولإحياء الذاكرة التاريخية المرتبطة بتأسيس القضية.

تفاصيل الفعاليات الدولية والتضامن العالمي

أعلنت الأمانة العامة للأمم المتحدة عن تنظيم سلسلة واسعة من الفعاليات الثقافية والمهرجانات السياسية في مقرها بنيويورك، بالإضافة إلى مكاتبها في جنيف وفيينا ونيروبي. وتهدف هذه الأنشطة إلى تعزيز الوعي العالمي بالقضية الفلسطينية، وتشمل تلك الفعاليات تنظيم معارض فلسطينية، وعرض أفلام وثائقية، وعقد ندوات تفاعلية بمشاركة ممثلي الدول والمنظمات المدنية.

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وستعقد اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف جلسة خاصة بهذه المناسبة، يشارك فيها مسؤولون أمميون بارزون وممثِلو الدول الأعضاء والمنظمات الدولية. يأتي ذلك استجابة للدعوة الرسمية للأمم المتحدة التي تحث الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني على عقد اجتماعات وتوزيع مطبوعات تعبر عن التضامن مع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

التطورات التاريخية والاعتراف الدولي

يرجع تاريخ هذا اليوم إلى عام 1947، عندما اعتمدت الجمعية العامة القرار رقم 181 الذي نص على تقسيم فلسطين إلى دولتين عربية وإسرائيلية. ومن ثم، في الثاني من ديسمبر 1977، أصدرت الجمعية العامة القرار رقم 32/40 ب، الذي دعا رسمياً إلى الاحتفال سنوياً باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في تاريخ 29 نوفمبر كمناسبة ثابتة في التقويم الدولي.

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شهد مسار التمثيل الفلسطيني في الأمم المتحدة محطات حاسمة، ففي 14 أكتوبر 1974، دعت الجمعية العامة منظمة التحرير الفلسطينية للمشاركة في مداولاتها، ومنحتها في 22 نوفمبر من العام ذاته صفة مراقب بموجب القرار رقم 3237. وفي 15 نوفمبر 1988، أعلن المجلس الوطني الفلسطيني وثيقة استقلال دولة فلسطين، وهو ما اعترفت به الجمعية العامة لاحقاً في قرارها رقم 43/177 الصادر في 15 ديسمبر من العام نفسه.

المكانة القانونية والاعتراف السياسي الحالي

في خطوة غيرت المعادلة الدولية، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 نوفمبر 2012 القرار رقم 67/19 بأغلبية 138 دولة، منحت بموجبه فلسطين صفة دولة مراقب غير عضو. وقد تمت رفع الأعلام غير الأعضاء المتمتعين بصفة مراقب أمام مقار الأمم المتحدة بموجب القرار رقم 69/320 في 10 سبتمبر 2015، ليرفع العلم الفلسطيني رسمياً أمام المقر الرئيسي في نيويورك في 30 سبتمبر 2015.

يبلغ عدد الدول التي تعترف رسمياً بفلسطين كدولة مستقلة الآن 160 دولة من بين 193 عضواً في الجمعية العامة للأمم المتحدة. بينما لا تزال هناك 33 دولة، من بينها الولايات المتحدة وإسرائيل، لا تعترف بعد بدولة فلسطين، مما يبرز أهمية الاستمرار في التحركات الدبلوماسية والقانونية لحشد الدعم لإنهاء الاحتلال وتحقيق حق تقرير المصير.