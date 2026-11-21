يقابل الأهلي بيراميدز اليوم في ستاد القاهرة ضمن الجولة التاسعة للدوري المصري. بيراميدز يتصدر الترتيب بـ24 نقطة بينما يترقب الأحمر تحقيق فوز مهم لاستعادة الصدارة في مواجهة تاريخية.

تتجه أنظار جماهير كرة القدم في مصر والمنطقة العربية، نحو موعد رياضي بارز في موسم 2018-2019، حيث يلتقي النادي الأهلي بنظيره بيراميدز في مواجهة تحظى بأهمية قصوى ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز. ومن المقرر أن يقام هذا اللقاء الرياضي في الثامنة من مساء يوم الإثنين المقبل، على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي، في ظل ترقب كبير لمجريات الأحداث التي قد تحسم جزءا كبيرا من سباق التتويج بلقب البطولة.

تاريخ المواجهات وتحول بيراميدز

يحمل تاريخ مواجهات الفريقين، أي الأهلي وبيناميدز، منعطفاً تاريخياً بارزاً بدأ في بداية موسم 2018-2019، بعد أن نجح تركی آل الشيخ في استحواذ إدارة النادي وعمل تغيير جذري في هويته، حيث تحول الاسم من الأسيوطي إلى بيراميدز. وتميز هذا التحول بانتقال النادي من كونه فريقا صاعداً من الدرجة الثانية، ليصبح منافساً قوياً ومباشرًا على البطولات المحلية، مما غيّر من ديناميكيات القوة في كرة القدم المصرية.

Also read بريطانيا تسجل 24701 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أدت هذه الخطوة الإدارية والمالية إلى تحول علاقة بيراميدز مع النادي الأهلي وجماهيره إلى حالة من العداء الكروي الكبير، وهو ما نتج بشكل مباشر عن تعاقد النادي الجديد مع عدد من لاعبي الأهلي السابقين. وقد استفاد بيراميدز في هذه العملية من القدرات المالية الضخمة التي ضخها تركی آل الشيخ، مما خلق جواً تنافسياً حادا يمتد إلى خارج أرض الملعب ويؤثر على النفسية والجوانب الاستراتيجية للمباريات.

سجل النتائج والانتصارات المتبادلة

في السياق التاريخي، لعب الأهلي أمام الأسيوطي قبل التحول بستة مواقف، حقق خلالها الأهلي الفوز في ثلاث مباريات، وتعادل مرة واحدة فقط، فيما تلقى الأهلي خسارة واحدة كانت بمثابة المفاجأة الكبرى في تاريخ المواجهات، حيث وقعت هذه الخسارة ضمن منافسات ربع نهائي كأس مصر في موسم 2017-2018. وبعد التحول الرسمي من الأسيوطي إلى بيراميدز، واجه الأهلي فريق بيراميدز في 20 مباراة، حقق خلالها الأهلي الفوز في 8 مباريات.

Advertisement

في المقابل، حقق بيراميدز انتصارين في 7 مباريات، فيما انتهت 5 مباريات بالتعادل بين الفريقين، مما يعكس تبايناً في النتائج بعد التأسيس الجديد. واستهل بيراميدز مبارياته أمام الأهلي بعد تحوله بالمسمى الجديد بثلاث انتصارات متتالية، قبل أن يعود الأهلي لتحقيق فوز واحد وثلاث تعادلات، ثم تحقيق انتصارين آخرين للفريق الأحمر، مما يدل على تقلبات النتائج بين الفريقين.

إحصائيات الحضور والمركز الحالي

على مدار التاريخ الطويل، التقى الفريقان في 25 مباراة في مجمل الأحداث الموثقة، حقق الأهلي الفوز في 11 مباراة، وانتصر بيراميدز في 8 مباريات، مقابل 6 تعادلات سادت بعض المواجهات. وسجل لاعبو الأهلي 30 هدفاً في شباك بيراميدز عبر التاريخ، فيما سجل لاعبو بيراميدز 25 هدفاً في شباك الأهلي، مما يظهر تفوقاً هجومياً طفيفاً للأهلي في سجل الأهداف الكلي.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل قمة الجولة التاسعة، برصيد 20 نقطة، بينما يتصدر بيراميدز جدول الترتيب الحالي برصيد 24 نقطة، وبفارق نقاط قد يحسمه هذا اللقاء، في ظل علامة كاملة تحظى بها صفوف بيراميدز في هذا الموسم.