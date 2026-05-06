الأمم المتحدة تكثف تحركاتها الدبلوماسية لتهدئة التوترات في مضيق هرمز ومواجهة التصعيد العسكري

تقرير مفصل حول التزام الأمم المتحدة بدعم السلام في الخليج بعد هجمات استهدفت الإمارات، مع تسليط الضوء على تحركات مجلس الأمن وجهود المبعوثين الدوليين لإنهاء الأزمة.

في إطار الجهود الدولية الرامية إلى نزع فتيل الأزمات في منطقة الشرق الأوسط، أكد المتحدث الرسمي باسم منظمة الأمم المتحدة ، ستيفان دوجاريك، في تصريحات صحفية أدلى بها اليوم الأربعاء من مقر المنظمة في نيويورك، أن الأمم المتحدة تجدد التزامها الراسخ بدعم كافة المساعي الدبلوماسية والجهود المبذولة لتحقيق سلام مستدام وشامل في ظل حالة التوتر المتصاعدة التي تشهدها منطقة مضيق هرمز .

وتأتي هذه التصريحات في توقيت حساس للغاية، حيث يمثل مضيق هرمز شرياناً حيوياً لإمدادات الطاقة العالمية، وأي زعزعة لاستقراره قد تؤدي إلى تداعيات اقتصادية وخيمة تتجاوز الحدود الإقليمية لتطال الأسواق الدولية. وقد جاءت إحاطة دوجاريك عقب جلسة مغلقة ومكثفة عقدها مجلس الأمن الدولي، حيث استعرضت وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو، تقريراً مفصلاً حول تطورات الأوضاع الميدانية والسياسية، مع التركيز بشكل خاص على الهجمات الصاروخية وعمليات الطائرات المسيرة التي استهدفت أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة يوم الإثنين الماضي، وهو الأمر الذي أثار قلقاً دولياً واسعاً من احتمال انزلاق المنطقة نحو مواجهة عسكرية أوسع نطاقاً.

وقد شهدت الجلسة نقاشات معمقة حول المسؤوليات القانونية والسياسية المترتبة على هذه الهجمات، حيث أشارت التقارير إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة قد حمّلت الجمهورية الإسلامية الإيرانية المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات، في حين تمسكت طهران بنفي قاطع لأي تورط لها في هذه العمليات. وفي هذا السياق، شدد دوجاريك على أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، قد حافظ على موقف ثابت منذ اندلاع شرارة الأزمة في الثامن والعشرين من فبراير الماضي، حيث أدان وبشكل قاطع جميع الهجمات غير القانونية التي وقعت في منطقة الشرق الأوسط وخارجها، مؤكداً أن استهداف البنى التحتية والمنشآت المدنية يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.

كما دعا الأمين العام جميع الأطراف المتنازعة إلى ضرورة الالتزام الصارم بقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، والذي يهدف إلى ضمان حماية المدنيين وتأمين المرافق الحيوية من أي استهداف عسكري، وهو القرار الذي تم اعتماده في مارس الماضي كإجراء وقائي بعد سلسلة من الهجمات التي طالت عدة دول مجاورة، مما يعكس الحاجة الماسة إلى إيجاد آلية دولية ملزمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث. وعلى الصعيد الدبلوماسي الميداني، كشف المتحدث باسم الأمم المتحدة أن المبعوث الشخصي للأمين العام، جان أرنو، يواصل تحركاته النشطة ومشاوراته المكثفة في مختلف عواصم المنطقة، حيث يسعى إلى بناء جسور الثقة بين الأطراف المتصارعة وتقريب وجهات النظر للوصول إلى تفاهمات تضمن وقف التصعيد.

وأوضح دوجاريك أن أرنو كان من المقرر أن يجري مباحثات هامة مع وزير الخارجية التركي اليوم، في خطوة تعكس أهمية الدور التركي كلاعب إقليمي قادر على التأثير في مسار التهدئة. وأكدت الأمم المتحدة أنها لن تدخر جهداً في دعم أي مبادرة تهدف إلى التوصل إلى حل شامل ودائم للأزمة، بعيداً عن لغة التهديد والوعيد.

وكان مجلس الأمن قد عقد اجتماعه العاجل بناءً على طلب رسمي تقدمت به مملكة البحرين، وذلك في أعقاب الهجمات التي استهدفت منشأة نفطية في مدينة الفجيرة الإماراتية، وهي الهجمات التي لم تسبب أضراراً مادية فحسب، بل أسفرت أيضاً عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين، مما جعل المجتمع الدولي يدرك أن تكلفة الاستمرار في هذا النهج التصعيدي ستكون باهظة جداً على المستوى الإنساني والاقتصادي، مما يتطلب تكاتفاً دولياً فورياً لإعادة الاستقرار إلى واحدة من أكثر مناطق العالم تعقيداً وتوتراً





الأمم المتحدة مضيق هرمز مجلس الأمن الإمارات السلم الدولي

