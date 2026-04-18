الأوقاف المصرية تدين بشدة إضاءة الحرم الإبراهيمي بنجمة داود ورفع الأعلام الإسرائيلية

وزير الأوقاف المصري، الدكتور أسامة الأزهري، يدين بشدة ممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلي في الحرم الإبراهيمي الشريف، واصفًا إياها بـ انتهاك صارخ لقدسية المكان واعتداء سافر على حرمة بيوت الله واستفزاز لمشاعر المسلمين. ويؤكد أن الحرم وقف إسلامي خالص وأن الإجراءات الإسرائيلية باطلة ولا شرعية.

أعرب الدكتور أسامة الأزهري ، وزير الأوقاف المصري، عن استنكاره الشديد وإدانته المطلقة للممارسات التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي داخل الحرم الإبراهيمي الشريف. فقد استنكر الوزير ما قامت به هذه القوات من إضاءة للمسجد ب نجمة داود ، بالإضافة إلى رفع الأعلام الإسرائيلية على سطحه وجدرانه.

وجاءت هذه الإدانة الحازمة للتأكيد على أن هذه التصرفات تمثل خرقًا جسيمًا لقدسية هذا الصرح الديني والتاريخي العظيم، وتعتبر اعتداءً سافرًا على حرمة بيوت الله، وتسبب استفزازًا عميقًا لمشاعر المسلمين في شتى بقاع الأرض.

وأكد وزير الأوقاف المصري، في تصريحاته، على الهوية الإسلامية الخالصة للحرم الإبراهيمي الشريف، مشددًا على أنه وقف إسلامي لا يمكن المساس به أو تغيير معالمه وهويته. وأوضح أن أي إجراءات تتخذها قوات الاحتلال داخل الحرم أو في محيطه تعتبر باطلة وغير شرعية، ولا تمنحها أي حق أو سيادة على هذا المكان المقدس.

هذه المواقف تعكس الالتزام المصري الرسمي بحماية المقدسات الإسلامية والتصدي لأي محاولات لتغيير الوضع القائم بها.

وتطرق وزير الأوقاف إلى رفضه القاطع لسياسة ما يسمى بـ «التقسيم الزماني والمكاني» التي تحاول قوات الاحتلال فرضها داخل الحرم الإبراهيمي الشريف. واعتبر الوزير أن هذا الإجراء باطل ومرفوض تمامًا من الناحية الشرعية والقانونية، ووصفه بأنه محاولة لفرض أمر واقع بالقوة والغصب.

وأشار الدكتور الأزهري إلى أن هذه الانتهاكات المتكررة لا تمثل فقط إهانة للمقدسات الإسلامية، بل تشكل أيضًا خرقًا واضحًا وصريحًا للمواثيق الدولية والأعراف الإنسانية. وفي مقدمة هذه المواثيق، ذكر الوزير اتفاقية جنيف الرابعة، بالإضافة إلى اتفاقية لاهاي، واللتان تُلزمان قوة الاحتلال بمسؤولية حماية المواقع الدينية والتراثية والثقافية في الأراضي المحتلة، وتمنعها منعًا باتًا من المساس بها أو تغيير طبيعتها.

يشكل هذا التأكيد على الدور القانوني الدولي أهمية بالغة في سياق الجهود المبذولة للحفاظ على وضعية الأماكن المقدسة.

وفي ختام تصريحاته، وجه الوزير تحذيرًا شديد اللهجة بشأن خطورة استمرار هذه الممارسات العدوانية من قبل قوات الاحتلال. ودعا المجتمع الدولي إلى الاستجابة الفورية لنداءات الدولة المصرية، التي تطالب بالتحرك العاجل والفعال لوقف هذه الاعتداءات المتكررة على الحرم الإبراهيمي الشريف. كما أكد على ضرورة ضمان حماية شاملة للمقدسات الإسلامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وصون هويتها التاريخية والدينية من أي محاولات للتشويه أو التغيير.

إن هذه الدعوات تأتي في سياق مسؤولية المجتمع الدولي في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، وحماية التراث الإنساني والديني المشترك. ويأتي هذا الموقف المصري ليؤكد على الدور الريادي الذي تلعبه مصر في الدفاع عن القضايا العربية والإسلامية، وضرورة تكاتف الجهود لضمان سلامة واستقرار الأماكن المقدسة





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الحرم الإبراهيمي وزير الأوقاف أسامة الأزهري قوات الاحتلال الإسرائيلي نجمة داود

United States Latest News, United States Headlines