الأكاديمية الطبية العسكرية تعلن فتح باب القبول للدفعة الجديدة من برامج البورد المصري للأطباء والصيادلة وأخصائيي العلاج الطبيعي بعدد كبير من التخصصات.

تعلن الأكاديمية الطبية العسكرية رسمياً عن فتح باب التسجيل في برامج البورد المصري ، وبدأ قبول دفعة جديدة من الأطباء البشريين ، و الصيادلة ، وأخصائيي العلاج الطبيعي في مختلف التخصصات الطبية الدقيقة.

تخصصات البورد المصري للأطباء البشريين

تشمل قائمة التخصصات المتاحة للأطباء البشريين عددًا كبيرًا من الفرق الطبية المتميزة، وهي: النساء والتوليد، والتخدير، والأمراض العصبية، والجراحة العامة، والرمد، والجهاز الهضمي، وجراحة المخ والأعصاب، وأمراض الكلى، والأشعة التشخيصية، وأنف وأذن، والطب النووي، والأمراض الصدرية، والباطنة العامة، وطب الطوارئ، والعلاج الإشعاعي، وطب الأورام، وجراحة المسالك، وجراحة الأوعية الدموية، والتخاطب، والتغذية العلاجية، والأمراض المعدية الإكلينيكية، والروماتيزم والتأهيل والطب الطبيعي، والعناية المركزة، والباثولوجيا الإكلينيكية، والباثولوجيا التشريحية، وجراحة القلب، والأطفال.

Also read الاتحاد المغربي يهدد بالطعن في حرمانه من لقب كأس أمم أفريقيا 2025

متطلبات التخصصات الدقيقه في الجراحة والباطنة

يوجد شروط إلزامية للحصول على التخصصات الدقيقه، حيث يشترط الحصول على الدكتوراه أو البورد العربي أو البورد المصري في الجراحة العامة أو جراحة الأورام لتخصصات جراحة الكبد والبنكرياس والقنوات المرارية، وجراحة القولون والشرج. أما تخصص الغدد الصماء فيشترط الحصول على الدكتوراه أو البورد العربي أو البورد المصري في الباطنة العامة.

شروط القبول لطب الرياضى والألم التداخلي

يحتاج تخصص الطب الرياضي إلى الحصول على الماجستير أو البورد المصري في الباطنة العامة، أو القلب والأوعية الدموية، أو الماجستير في العظام أو البورد المصري في الروماتيزم والتأهيل والطب الطبيعي، أو الأشعة، أو الأطفال، أو طب الطوارئ. بينما يتطلب طب الألم التداخلي الحصول على ماجستير في علاج الألم، أو بورد مصري، أو بورد عربي، أو دكتوراه في التخدير.

Advertisement

المستندات المطلوبة والصيادلة والعلاج الطبيعي

بالنسبة للصيادلة، يفتح الباب أمام تخصص الصيدلة الإكلينيكية، وبالنسبة للعلاج الطبيعي يتم فتح باب قبول برنامج البورد في العلاج الطبيعي. تتضمن المستندات المطلوبة صورتين من بطاقة الرقم القومي، وشهادة ميلاد إلكترونية، وصورتين من تحقيق الشخصية العسكرية للضباط العاملين في الخدمة أو المعاش، وصورة من شهادة المؤهل (بكالوريوس أو ماجستير) إضافة إلى صورة شهادة الامتياز.

إجراءات التقديم والموقع الرسمي للأكاديمية

على المتقدمين تسليم المعادلة لشهادة التخرج للجامعات الخاصة، وبعد القبول يتم تقديم أصل الشهادات، مع إرفاق السيرة الذاتية (CV)، وعدد 6 صور شخصية بمقاس 4×6، وتوضيح الموقف من التجنيد، وصورة من مزاولة المهنة وصورة بطاقة عضوية النقابة مع تسليم أصل المزاولة بعد القبول. يقدم العسكريون خطاب موافقة من إدارة الخدمات الطبية فرع التدريب للضباط العاملين بالقوات المسلحة، وفتح باب التقديم منذ اليوم لمدة شهر، وتجدون مزيداً من التفاصيل على www.mma.edu.edu.eg.