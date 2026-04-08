الأهلي يتعادل مع سيراميكا كليوباترا في افتتاح مرحلة التتويج بالدوري المصري

تعادل الأهلي وسيراميكا كليوباترا في مباراة مثيرة بالجولة الأولى من مرحلة التتويج بالدوري المصري، مما يعزز الصراع على لقب الدوري.

تواصلت الإثارة والتشويق في منافسات مرحلة التتويج ب الدوري المصري الممتاز ، حيث شهدت الجولة الأولى تعادلاً مثيراً بين فريقي الأهلي و سيراميكا كليوباترا ، انتهى بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت على استاد المقاولون العرب. هذا التعادل أضاف المزيد من الحماس إلى المنافسة، وترك الباب مفتوحاً على مصراعيه أمام الفرق المتنافسة على لقب الدوري في الأسابيع القادمة. كانت المباراة قد بدأت بحذر من كلا الفريقين، مع تركيز على تأمين الدفاع وتجنب الأخطاء القاتلة.

ومع ذلك، نجح فخري لاكاي، لاعب سيراميكا كليوباترا، في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 41 من الشوط الأول، وذلك بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، لم يتمكن حارس الأهلي مصطفى شوبير من التصدي لها، مما أثار حماسة جماهير سيراميكا. في الشوط الثاني، كثف الأهلي من ضغطه في محاولة لإدراك التعادل، وبعد محاولات عديدة، نجح الفريق في تحقيق مبتغاه في الدقيقة 82، عندما أرسل أشرف بن شرقي عرضية متقنة داخل منطقة الجزاء، وصلت إلى ياسر إبراهيم الذي أسكن الكرة الشباك، محرزاً هدف التعادل. هذا الهدف منح الأهلي نقطة ثمينة في بداية مشواره في مرحلة التتويج، وعزز من رصيده في جدول الترتيب. مدرب سيراميكا كليوباترا صرح أن هدف فريقه هو الوصول إلى المربع الذهبي، وأشار إلى أن المشاركة الإفريقية ليست سهلة المنال. بينما وصف إعلامي أداء لاعبي الأهلي في المباراة بأنهم كانوا متسرعين، وغلب عليهم الطابع الفردي في الأداء، وهو ما أثر على فعالية الفريق. سيد عبدالحفيظ، علق على المباراة قائلاً: “مش عارفين نلاقيها منين”، في إشارة إلى صعوبة تحقيق الفوز في ظل الأداء الحالي. توروب، مدرب الأهلي، رد على مطالب جماهير الأهلي برحيله، مؤكداً احترامه لآرائهم وتمسكه بمشروعه مع الفريق. إبراهيم سعيد، لاعب كرة القدم السابق، وصف حالة الأهلي الفنية بأنها أسوأ حالة، وكشف عن أسباب تراجع مستوى الفريق. بعد انتهاء الجولة الأولى من مرحلة التتويج، جاء ترتيب مجموعة التتويج على النحو التالي: الزمالك في الصدارة برصيد 46 نقطة، يليه بيراميدز برصيد 43 نقطة، ثم الأهلي برصيد 41 نقطة، سيراميكا كليوباترا برصيد 39 نقطة، إنبي برصيد 33 نقطة، المصري برصيد 32 نقطة، وأخيراً سموحة برصيد 31 نقطة. حتى الآن، خاض الأهلي 21 مباراة في الدوري، حقق الفوز في 11 مباراة، وتعادل في 8 مباريات، وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 34 هدفاً، وتلقت شباكه 20 هدفاً. أما سيراميكا كليوباترا، فقد لعب 21 مباراة، فاز في 11 مباراة، وتعادل في 6 مباريات، وخسر 4 مباريات، وسجل لاعبوه 30 هدفاً، وتلقت شباكه 17 هدفاً. هذا التعادل يعزز من حدة الصراع على القمة، ويجعل المنافسة على اللقب أكثر إثارة وتشويقاً خلال الأسابيع القادمة





