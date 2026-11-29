تفاصيل المفاوضات بين نادي الأهلي والسويسري مارسيل كولر ليعود مدربًا خلفًا للحسين عمومة، مع خلاف على مدة العقد وشروط الفسخ المبكر.

كشف مصدر مقرب من المدرب السويسري مارسيل كولر ، المدير الفني الحالي لنادي زيورخ، عن تقدم المباحثات مع ممثلي المدرب لاستئناف علاقته ب نادي الأهلي. ويأتي هذا التطور بعد قرار الإدارة المصرية إنهاء تدريب المدرب المغربي الحسين عموتة ، مما فتح الباب أمام عودة كولر لقيادة الفريق مجددًا. ويهدف النادي إلى استعادة الاستقرار الفني من خلال التعاقد مع المدرب الذي قاد الفريق للفوز ببطولات متعددة سابقًا.

تفاصيل الشروط المالية للمدرب السويسري

يجري مسؤولو الأهلي مشاورات مكثفة مع فريق مارسيل كولر لمناقشة البنود التعاقدية الجديدة، حيث أبدى الممثلون تفاؤلاً إيجابيًا حول إمكانية استكمال التجربة. وتتمثل المطالبة الأساسية للمدرب السويسري في تضمين عقد جديد لبند يضمن له استلام كامل قيمة راتبه المتبقي في حال قررت إدارة النادي الفسخ المبكر للعلاقة قبل انتهاء المدة المتفق عليها. وقد أبدى مجلس إدارة النادي تفهمًا كبيرًا لهذا الطلب المالي، معتبرًا إياه شرطًا أساسيًا لضمان حقوق المدرب في حال تغيير الخطط المستقبلية.

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الخلاف الجوهري حول مدة العقد

يواجه الطرفان حاليًا عقبة رئيسية تتعلق بطول مدة الاتفاق، حيث يفضل مارسيل كولر توقيع عقد لمدة موسم رياضي واحد فقط، مع الاتفاق على تقييم الأداء الفني بنهاية هذا الموسم. وعلى النقيض من ذلك، يصر مسؤولو إدارة الأهلي على إبرام عقد يمتد لموسم ونصف على الأقل، لتوفير الوقت الكافي للجهاز الفني لتنفيذ الخطة المرسومة وتحقيق الاستقرار المطلوب. ويؤكد النادي أن هذه الفترة ضرورية لاستعادة النتائج الإيجابية بعد التراجع الأخير الذي أدى لتغيير التدريب.

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التحركات الأخيرة وسيناريوهات المستقبل

عاد اسم مارسيل كولر بقوة إلى الصدارة بعد قرار نادي الأهلي فصل المدرب المغربي الحسين عموتة عقب الخسارة التاريخية التي تعرض لها الفريق أمام فريق بيراميدز في منافسات الدوري المصري. وقد كان السويسري قد انتقل إلى إدارة النادي في شهر سبتمبر من عام 2022، وحقق إنجازات كبيرة، قبل أن يغادر في شهر أبريل من عام 2025 نتيجة تراجع الأداء. وظهرت مؤشرات قوية على رغبة الإدارة في حسم هذا الملف بأسرع وقت ممكن لتجنب استمرار الفراغ القيادي.

في غضون ذلك، تولي المدرب المصري سامي قمصان، المدير الفني السابق لنادي المقاولون العرب، مسؤولية التدريب مؤقتًا لحين الانتهاء من التفاوض مع أي كادر فني أجنبي. ومن المتوقع أن تشهد الأيام القادمة جولة جديدة من الحوارات بين الطرفين لسد الفجوة في المدة الزمنية للعقد، بهدف تثبيت ركائز الفريق وضمان عدم تكرار الأزمات التي مرت به في الموسم الحالي.