تقام اليوم الخميس مباريات الدور نصف النهائي لدوري المرتبط لكرة السلة للسيدات، حيث يلتقي الأهلي مع هليوبوليس وسبورتنج مع سموحة في مباراتين حاسمتين لتحديد المتأهلين للنهائي.

تستضيف مدينة الإسكندرية اليوم الخميس، الخميس الموافق لليوم المحدد للمباريات، منافسات الإياب من الدور نصف النهائي في بطولة دوري المرتبط ل كرة السلة للسيدات خلال الموسم الرياضي 2026-2027. وتعتبر هذه المواجهة الرياضية نقطة تحول جوهرية في مسار البطولة، حيث تتجه الأضواء نحو صالة برج العرب لاستقبال الفرق الأربعة المتبقية في السباق المحموم لتحقيق اللقب. وتشهد هذه الجولة حسمًا نهائياً لفرق التأهل إلى المراحل النهائية، في ظل اشتداد وتيرة المنافسات بين الأندية الكبرى في الكرة المصرية.

جدول مواعيد المباريات والمجموعات

تبدأ فعليات اليوم بحوارين متتالين في صالة برج العرب بالإسكندرية، حيث تبدأ الساعة الثانية ظهرًا بمواجهة فريق الأهلي أمام نظيره هليوبوليس في فئة الناشئات تحت 16 عامًا، تليها مباشرة مباراة السيدات بين الفريقين عند الساعة السادسة مساءً. وفي النصف الثاني من اليوم، يتقابل فريق سموحة مع سبورتنج، إذ تنطلق مباراة المرتبط الخاصة بهم في الرابعة مساءً، تليها المباراة الأساسية للسيدات عند الساعة الثامنة مساءً. هذا الترتيب الزمني الدقيق يضمن استضافة كثيفة للمباريات الهامة في نفس الصالة، مما يعزز من حضور الجمهور والمتابعين الرياضي.

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تفاصيل النتائج السابقة في ذهاب الأدوار

يعود الجمهور إلى استذكار النتائج التي جرت في مباريات الذهاب، حيث حقق فريق سيدات سبورتنج فوزاً ساحقاً بنتيجة 78-60 على حساب فريق سموحة في منافسات السيدات، بينما فاز فريق سموحة على نظيره سبورتنج بنتيجة 61-50 في منافسات المرتبط الخاصة بالناشئات. وفي المواجهة الأخرى بين الأهلي وهليوبوليس، فازت سيدات هليوبوليس بنتيجة 68-51 في مباراة السيدات، لتفوز ناشئات الأهلي بنتيجة 69-40 في منافسات المرتبط، مما خلق توازناً في النقاط ويؤهل كل الفرق للمباريات النهائية بحماس عالٍ.

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آلية التأهل ونظام النقاط في البطولة

تستمر مباريات الدور نصف النهائي بنظام الذهاب والإياب بين فريقي السيدات وفريق المرتبط للناشئات تحت 16 عامًا، وهو نظام يهدف إلى حسم الفارق بدقة. يحصل الفريق الفائز في كل مباراة على نقطتين، بينما يحصل الفريق الخاسر على نقطة واحدة فقط، مما يعني أن كل نقطة تساوي قيمة كبيرة في المعادلة النهائية. يتأهل الفريق الأعلى مجموعًا للنقاط إلى الدور النهائي للمنافسة على اللقب، مما يضيف طبقة من التوتر والتركيز على كل لقبة تسجل في الملعب.

الأثر المباشر على دوري السوبر المصري

تكتسب بطولة دوري المرتبط أهمية بالغة في الموسم الرياضي المصري، ليس فقط للتتويج باللقب، بل لتحديد الأماكن النهائية للفرق في مجموعتي الدور التمهيدي لدوري السوبر. يعتمد الترتيب النهائي للفرق في هذه البطولة بشكل مباشر على أداءها في مباريات المرتبط، مما يعني أن الخسارة أو الفوز في هذه المباريات سيقود بشكل حاسم لمكان كل نادي في المرحلة القادمة من التنافس المحلي، وهي تفاصيل تهم إدارات الأندية والجماهير على حد سواء.