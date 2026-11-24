أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تقريراً يؤكد زيادة المساحة المنزرعة بنسبة 4.3% في موسم 2024/2025، مع تفصيل دقيق لإنتاجية المحاصيل الاستراتيجية.

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، اليوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2026، النشرة السنوية الخاصة بإحصاءات المساحات المحصولية و الإنتاج النباتي لموسم عام 2024/2025. كشفت البيانات الرسمية عن ارتفاع ملحوظ في إجمالي المساحة المنزرعة ، لتصل إلى مستويات قياسية مقارنة بالعام السابق، مما يعكس جهود تعزيز الأمن الغذائي.

توسع المساحات المنزرعة وزيادة الإنتاج

أظهرت البيانات أن إجمالي المساحة المحصولية قد بلغ 17.5 مليون فدان خلال موسم 2024/2025، مقارنة بـ 17 مليون فدان في موسم 2023/2024، مسجلاً زيادة نسبتها 3.5%. وفي سياق متصل، بلغ إجمالي المساحة المنزرعة 10.5 مليون فدان، مقابل 10.1 مليون فدان في العام السابق، بما يمثل ارتفاعاً قدره 4.3%.

Also read الإحصاء: 14.4 % زيادة المحصول السنوي من البيض عام 2025

يرتبط هذا التوسع في المساحات بزيادة فعالة في الإنتاج الزراعي العام، حيث ساهمت هذه الأرقام في تعزيز القدرة الاستيعابية للقطاع الزراعي. وتشير هذه النسب إلى تحسن في كفاءة استخدام الأراضي الزراعية المتاحة، وهو ما يدعم الاستراتيجيات الوطنية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الأساسية.

أداء محصول القمح والإنتاجية المرتفعة

سجل محصول القمح، وهو من المحاصيل الاستراتيجية، أداءً إيجابياً حيث بلغت مساحته 3.4 مليون فدان في موسم 2024/2025، مقارنة بـ 3.3 مليون فدان في 2023/2024، بزيادة نسبتها 4.8%. هذا التوسع في المساحة ساهم بشكل مباشر في زيادة الكمية المنتجة من القمح إلى 9.9 مليون طن، مقابل 9.4 مليون طن في العام السابق.

Advertisement

مثلت هذه الزيادة في إنتاجية القمح تحسنًا بنسبة 5.5%، ويعزى هذا النمو بشكل رئيسي إلى زيادة المساحة المنزرعة، مما يعكس نجاح السياسات الزراعية في تشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية. كما ساهمت العوامل المناخية ومصادر الري الفعالة في تحقيق هذا الإنتاج المرتفع الذي يدعم الأمن الغذائي القومي.

تقلبات في محصول الأرز والبطاطس

فيما يخص محصول الأرز، سجلت المساحة انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.1%، حيث بلغت 1.26 مليون فدان في 2024/2025 مقابل 1.27 مليون فدان في 2023/2024. وعلى الرغم من ذلك، ارتفعت كمية الإنتاج إلى 5.1 مليون طن، مقابل 5 ملايين طن في العام السابق، بزيادة قدرها 0.9%، مما يشير إلى تحسن في إنتاجية الفدان الواحد.

أما بالنسبة لمحصول البطاطس، فقد انخفضت مساحته بنسبة 1.1% ليصل إلى 704 ألف فدان من 711.8 ألف فدان في 2023/2024. إلا أن الإنتاج ارتفع بشكل ملحوظ إلى 10.1 مليون طن، مقابل 9.6 مليون طن في العام السابق، بمعدل نمو 5.8%، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع إنتاجية الفدان.

تراجع الطماطم وارتفاع البرتقال

شهد محصول الطماطم تراجعاً ملحوظاً في كل من المساحة والإنتاج، حيث انخفضت المساحة بنسبة 9.4% إلى 375.2 ألف فدان من 414.1 ألف فدان. وانخفض الإنتاج أيضاً بنسبة 7.9% إلى 6.4 مليون طن من 7 ملايين طن، ويرجع هذا التراجع بشكل مباشر إلى انخفاض المساحة المنزرعة.

Advertisement

في المقابل، حقق محصول البرتقال نمواً قوياً، حيث زادت مساحته بنسبة 7.1% لتصل إلى 372.1 ألف فدان من 347.3 ألف فدان. وارتفع الإنتاج بنسبة 10.9% ليبلغ 3.7 مليون طن من 3.3 مليون طن، مما يعكس اهتماماً متزايداً بزراعة الحمضيات.

تراجع إنتاج الموز رغم توسع المساحة

ارتفعت مساحة محصول الموز بنسبة 0.4%، لتصل إلى 78.9 ألف فدان من 78.6 ألف فدان في الموسم السابق. غير أن كمية الإنتاج انخفضت بنسبة كبيرة تبلغ 13.3%، حيث بلغ 1.2 مليون طن مقابل 1.4 مليون طن في 2023/2024، ويعود ذلك إلى تراجع إنتاجية الفدان بشكل كبير.